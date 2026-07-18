Dervişoğlu, Nişan Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın'ın oğlunun nişan törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, milletvekili Aydın'ın oğlu Ertuğrul Aydın ve Pelin Nacar çiftinin Ankara'daki nişan törenine iştirak etti.

Dervişoğlu, nişan yüzüğünü taktığı çifte mutluluk diledi.