Dervişoğlu Ödemiş'te Esnaf ve Üreticilerle Buluştu

09.05.2026 18:09
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ödemiş'te üreticilerle sorunları konuştu, esnafı ziyaret etti.

PAZAR ESNAFI VE ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında Ödemiş'te üreticiler, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program kapsamında ilk olarak patates üreticileriyle buluşan Dervişoğlu, üreticilerin yaşadığı sorunları dinledi. Ardından Ödemiş Pazarı'nı ziyaret eden Dervişoğlu, esnafla sohbet ederek taleplerini aldı. Dervişoğlu daha sonra İYİ Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara seslendi. Dervişoğlu'nun Ödemiş programına; İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Ödemiş ve çevre ilçelerin ilçe başkanları, muhtarlar, partililer ve vatandaşlar katıldı.

'İZMİR, CENNET BİR YURT KÖŞESİ'

Vatandaşlara hitap eden Dervişoğlu, "Ödemiş'te bir misafir yok. Bugün burada sizin bir evladınız, sizin gibi ev sahibi olan bir kardeşiniz var. İzmir, benim seçim çevrem. İzmir, benim alın terimi akıttığım, emeğimi ortaya koyduğum, vatandaşlarımla buluştuğum, kucaklaştığım, önemli dostluklar kurup o dostlukları yaşatmaya muvaffak olduğum cennet bir yurt köşesi" dedi. Vatandaşlardan destek isteyen Dervişoğlu, "Birlikte ortak bir mücadelenin yaşatılması ve sürdürülmesi lazım. Müsavat Dervişoğlu hem doğru adamsın hem dik adamsın hem lafını esirgemeyen adamsın demek yetmiyor. Hem lafımı esirgememeye devam edeceğim hem de sizden dua ve destek istemeyi sürdüreceğim" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ'

Tarım ve çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da değinen Dervişoğlu, "Burası Ödemiş, Türkiye'nin en verimli topraklarının olduğu yer. En mümbit arazilerinin olduğu yer. Ödemiş gibi bir yerde çiftçinin sezonu zararla kapatması söz konusu olmamalı. Çiftçi desteklenmeli, devlet çiftçiye olan taahhüdünü yerine getirmeli" dedi. Dervişoğlu ayrıca 2024 yerel seçimlerinde Ödemiş Belediye Başkan adayı olan Dilek Acar Güleç'e parti rozeti taktı.

Buse BAĞCI/ÖDEMİŞ (İzmir),

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
