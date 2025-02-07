Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz

Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şehit yakınlarıyla bir araya geldiği programda, "Sizin toprağa verdiğiniz evlatlarınızın hak ve hukukunu bu ülkede hangi planı yaparlarsa yapsınlar, hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz" dedi.

07.02.2025 21:33  Güncelleme: 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şehit yakınlarıyla bir araya geldiği programda, "Sizin toprağa verdiğiniz evlatlarınızın hak ve hukukunu bu ülkede hangi planı yaparlarsa yapsınlar, hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Divan Kurulu Toplantısına katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi'ni ziyaret eden Dervişoğlu, dernek binasını gezip, şehit yakınlarıyla buluştu. Türkiye'nin zorluklardan gelerek bugünlere ulaştığını ifade eden Dervişoğlu, "Biz diler ve isteriz ki, yaşadığımız topraklarda huzur olsun, refah olsun, mutluluk olsun. Şehitlerimiz olmasın, gazilerimiz olmasın ama bu topraklarda, dün de yaşadıklarımız bellidir ki rahat bırakmayacaklardır. O sebeple bu ülkenin her zamanki kadar bugün de birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır. Ben bir memleket evladı olarak arkadaşlarımla birlikte şehitlerimizin anılarına, gazilerimizin emeklerine, her daim saygı göstereceğimizi ve gerek şehitlerimizin gerek gazilerimizin hak ve hukuklarıyla nefes aldığımız müddetçe korumaya devam edeceğimizin sözünü vermeye geldik. Bundan emin olabilirsiniz ve Türkiye'ye kim, hangi tuzağa, nerede ve nasıl hangi planla kurarsa kursun, karşılarında sizlerin iradesiyle bizleri bulacak. Sizleri doğru bir biçimde de temsil edebilmek şerefini Cenab-ı Hak bize bahşettiyse ve biz onun hakkını vermeyi becerebiliyorsak, işte o zaman, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' ifadesini ağzımız dolu dolu sarf edebilme imkanını da elde etmiş oluyoruz. Bir şeyden emin olun, sizin toprağa verdiğiniz evlatlarınızın hak ve hukukunu bu ülkede hangi planı yaparlarsa yapsınlar, hiç kimseye çiğnetmeyeceğiz. Onların kanı üzerine inşa edilmiş bu vatanı, bu Cumhuriyeti de onlara çiğnetmeğiz. Sonuna kadar davanız davamızdır, mücadeleniz mücadelemizdir, hatıralarınız hatıralarımızdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şehit yakınlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Kütahya Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek istişare toplantılarına katıldı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

Kaynak: DHA

İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz - Son Dakika


00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:07:07. #1.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu: Şehitlerin hak ve hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.