Dervişoğlu: Türk Milletine Soykırım İthamı Yanlış
Dervişoğlu: Türk Milletine Soykırım İthamı Yanlış

Dervişoğlu: Türk Milletine Soykırım İthamı Yanlış
11.04.2026 15:30
Müsavat Dervişoğlu, Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesinin yanlış olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk milleti, devlet kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatan kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatanını kurtarmak ve devletini yaşatmak için savaşmıştır ama Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesi onun imanıyla ve tarih sahnesindeki yeriyle mütenasip değildir. Türk milletini hiç kimse soykırımcılıkla itham edemez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlenen siyaset akademisi programına katıldı. Dervişoğlu, sözde Ermeni soykırımı ile ilgili belgelerin görüşüldüğü programda, "Ermeni diasporası, 100 yılı aşkın bir süreden bu yana, Türk milletine ağır ithamlar ve iftiralar içeren çalışma ve faaliyetlerin içerisindedir. Bu iftiralara karşı eksik bilgilerle direnebilmek, eksik bilgilerle karşılık verebilmek mümkün değildir. Bu tarihçilerin işidir, araştırmacıların işidir. Eksik verilerle birtakım bilgilere sahip olmak yerine konuyu uzmanlarından dinlemek elbette ki bizim açımızdan çok önemlidir" dedi.

'Türk milleti, 100 yılı aşkın bir süreden bu yana Ermeni diasporasının yalanlarıyla meşgul edilmektedir' diyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türk milleti ayrıca onların iftiralarının çerçevesini çizdiği kapsam içerisinde de soykırımcılıkla itham edilmektedir. Tarih sahnesinde Türk milletinin vermiş olduğu savaşlar vardır. Türk milleti, devlet kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatan kurmak için savaşmıştır. Türk milleti, vatanını kurtarmak ve devletini yaşatmak için savaşmıştır ama Türk milletinin soykırımcılıkla itham edilmesi onun imanıyla ve tarih sahnesindeki yeriyle mütenasip değildir. Türk milletini hiç kimse soykırımcılıkla itham edemez."

Dervişoğlu, bu iftiraların karşısında sağlam verilerle mücadele edilmesi gerektiğini ekledi.

Kaynak: DHA

Politika, Medya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 16:19:01.
