Dervişoğlu ve Uysal'dan Siyasi Değerlendirmeler

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile partisinin Genel Merkez binasında görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, Demokrat Parti'nin Türk siyasi hayatının en önemli kurumlarından biri olduğunu kaydetti. - ANKARA