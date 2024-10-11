Dervişoğlu ve Uysal'dan Siyasi Değerlendirmeler - Son Dakika
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Politika

Dervişoğlu ve Uysal'dan Siyasi Değerlendirmeler

İYİ Parti ve Demokrat Parti liderleri, Türkiye'nin gündemini değerlendirdi.

11.10.2024 18:28
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile partisinin Genel Merkez binasında görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını, Demokrat Parti'nin Türk siyasi hayatının en önemli kurumlarından biri olduğunu kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dervişoğlu ve Uysal'dan Siyasi Değerlendirmeler - Son Dakika

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