Destici: ABD ve İsrail'in Barışa Katkısı Yok - Son Dakika
Destici: ABD ve İsrail'in Barışa Katkısı Yok

Destici: ABD ve İsrail\'in Barışa Katkısı Yok
13.03.2026 21:43
Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in insanlık ve demokrasi adına verebileceği hiçbir şey olmadığını belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne Amerika'nın ne İsrail'in ne insanlık adına, ne demokrasi adına, ne barış adına verebilecekleri hiçbir şey yoktur" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, basın temsilcileri ve haber müdürleri ile Ankara'da iftar programı düzenledi. Programda konuşan Destici, "Bizde başkanlık divanımızı gerçekleştirirken kıymetli hocamız. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden, bilim adamlarından, ilim adamlarından İlber Ortaylı'nın hayatını kaybettiği haberini aldık. Çok üzüldük tabii öncelikle kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine, yakınlarına, tüm akademik camiasına bilim dünyasına da başsağlığı diliyorum. Daha doğrusu tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Çünkü İlber Ortaylı Türk milletinin ortak değerlerindendi. Hemen hemen toplumun her kesiminin takdirini, sevgisini kazanmış bir kişilikti. En önemli taraflarından bir tanesi tarihi milletimize sevdirdi. Yalın bir dille yazıyordu, anlaşılır bir dille yazıyordu ve anlaşılır bir dille konuşuyordu, anlatıyordu. Tarihi toplumumuza sevdiren ve tarihi gerçeklerle bizi buluşturan çok önemli bir ilim adamımızdı" diye konuştu.

İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşla alakalı konuşan Destici, "Bir savaş var. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, bu savaşın nasıl çıktığına nasıl başladığına bakarsak gerçekten dünya için, insanlık için korkutucu bir sürece girdiğimizi görüyoruz. Yani uluslararası hukuk askıya alınmış, uluslararası kurum ve kuruluşların hiçbiri kalmamış. Hiçbiri müdahale edemiyorlar, seslerini çıkartamıyorlar dolayısıyla da iki haydut kafa kafaya vermiş dünyayı bir yangın yerine çeviriyorlar insanlığı ateşe doğru sürüklüyorlar, götürüyorlar. Şimdi ABD ve İsrail, İran'a saldırmadan birkaç gün önce İran Büyükelçisi bizleri bir yemeğe davet etmişti. Arkadaşlarımızla biz gittik işte orada İran'daki olaylar nasıl başladı gösteriler ondan sonra bu saldırılar ilk Amerika Birleşik Devletleri'nin daha önceki saldırıları İsrail ile birlikte yani süreçle ilgili anlattı ve o anda da ABD, İran görüşmeleri devam ediyordu Cenevre ve daha sonrada Umman'da devam ediyordu. Bu süreçte de umutlu olduklarını söylüyorlardı ama ertesi gün ya da bir gün sonra bir anda ABD ve İsrail saldırıya geçti ve neticede bir devlet lideri hem de aynı zamanda bir dini lider sadece İran halkının değil dünyadaki bütün Şiaların, Şiilik mezhebine mensup Yemen'dekilerin de, Irak'takilerin de, Suriye'dekilerin de pek çok noktadaki insanların da dini lideri konumunda olan birisini bombalayarak suikast ederek de öldürdüler yakınlarıyla beraber" şeklinde konuştu.

Amerika ve İsrail'in demokrasi ve barış adına verebilecekleri hiçbir şey olmadığını ifade eden Destici, "Ne Amerika'nın, ne İsrail'in ne insanlık adına, ne demokrasi adına, ne barış adına verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Dediğim gibi iki ülke ki İsrail'e ülke bile diyemeyiz Amerika Birleşik Devletleri de şu anda adeta bir kovboy ya da haydut tarafından yönetilmektedir. Ben bunun uzun süreli gidebileceğine de şahsen düşünmüyorum, inanmıyorum. Birde işin şu yönü var doğru savaş stratejisi aslında aklı olanlar ya da bunu ortaya koyanlar aslında savaşın nerede biteceğini de bitirileceğini de hesaplamış olması gerekir. Bu savaş nerede duracak ve nerede bitecek. Ama benim şu anda gördüğüm Amerika'nın şu anda Trump'ın en azından böyle bir stratejisi olmadığını görüyorum zaten İsrail, Netenyahu sonuna kadar gitsin istiyor. Yani her yer yıkılsın istiyo, herkes ölsün istiyor kendileri dışında. Tabii böyle bir strateji akıl yoksa benim gördüğüm Amerika 5-6 günde bu işi bitirecekti İran teslim olacaktı anlaşacaktı ama gözüküyor ki İran teslim olmuyor ve anlaşmıyor şu anda" sözlerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Destici: ABD ve İsrail'in Barışa Katkısı Yok - Son Dakika

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: Destici: ABD ve İsrail'in Barışa Katkısı Yok - Son Dakika
