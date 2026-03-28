Destici Amsterdam'da Yazıcıoğlu'nu Andı - Son Dakika
Destici Amsterdam'da Yazıcıoğlu'nu Andı

28.03.2026 23:52
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen "Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma ve Çanakkale Zaferi" programına katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Destici, programda yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ile uzun yıllar birlikte çalıştıklarını belirterek, "Ocakta, vakıfta ve partide hep beraberdik. Şehit olana kadar yanındaydık. O sadece liderimiz değil, aynı zamanda ağabeyimiz ve dava arkadaşımızdı." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu'nun Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kerkük'ten Türkistan'a kadar her yerde iz bıraktığını anlatan Destici, "Onun şehadeti tüm Türk ve İslam dünyasında derin bir acı oluşturdu." dedi.

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından "şehitlerin ve ailelerinin emaneti", "dava ve mücadele ruhu", "iman ve ülkü davası"nı üstlendiklerini ifade ederek,"Bu emanetlere bugüne kadar sahip çıktık, bundan sonra da aynı kararlılıkla sahip çıkacağız." açıklamasında bulundu.

Konuşmasında Gazze'de yaşananlara da değinen Destici, "Gazze'de insanlığın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Yüz binden fazla insan katledildi. Kadınlar, çocuklar hedef alındı. Bugün insanlığın büyük çoğunluğu bunun bir soykırım olduğunu söylüyor. Uluslararası mekanizmalar baskı altında. Çifte standart açıkça ortada." diye konuştu.

"Türkiye güçlü bir devlettir"

Destici, Türkiye'nin bölgesel krizlerde barışçı bir politika izlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye güçlü bir devlettir. Savaş istemiyoruz ancak herhangi bir tehdit karşısında gereken karşılığı verecek kudrete sahibiz. Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Terörle müzakere olmaz, teröristle mücadele olur. Silah bırakılacaksa şartsız bırakılacak, örgüt kendini tüm unsurlarıyla feshedecek. Süren hiçbir şekilde pazarlık veya anayasal taviz içermemesi gerekir. Türkiye'nin birliği ve milli kimliği tartışma konusu yapılamaz."

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlık, askerlik borçlanması, seçme ve seçilme hakkı ile sosyal ve hukuki haklar konusundaki sorunlarına da değinen Destici, bu sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve Meclis nezdinde girişimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Destici ayrıca, Avrupa'daki teşkilatların amacının oy değil, Türk kimliğini, dilini ve inancını yaşatmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Politika, Ankara, Son Dakika

