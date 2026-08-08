Cumhur İttifakı ortağından Çerçeve Yasaya sert tepki: Mevcut haliyle kabulünü doğru bulmuyoruz - Son Dakika
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Cumhur İttifakı ortağından Çerçeve Yasaya sert tepki: Mevcut haliyle kabulünü doğru bulmuyoruz

Cumhur İttifakı ortağından Çerçeve Yasaya sert tepki: Mevcut haliyle kabulünü doğru bulmuyoruz
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Cumhur İttifakı’nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçen çerçeve yasa teklifine ilişkin çok sert uyarılarda bulundu. Partisinin MKYK toplantısı öncesinde konuşan Destici, terörle mücadeleden taviz verilemeyeceğinin altını çizerek hazırlanan düzenlemenin fiilen affa kapı araladığını söyledi ve "Terör örgütüne hukuki imtiyaz tanınamaz. Teklifin mevcut haliyle kabulünü doğru bulmuyoruz" mesajını verdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen çerçeve yasa teklifine ilişkin son derece sert açıklamalarda bulundu. Partisinin MKYK toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçen Destici, terörle mücadelede taviz verilemeyeceğinin altını çizerek düzenlemenin fiilen bir af sonucu doğurduğunu söyledi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE HUKUKİ İMTİYAZ TANINAMAZ"

Teklifin mevcut haliyle kabul edilmesini doğru bulmadıklarını açıkça ifade eden Destici, "Terörün sona ermesi milletimizin ve partimizin en büyük arzusudur. Ancak bunun yolu, terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil; terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer" dedi.

Yüksek Danışma Kurulu ve hukuk kurullarınca hazırlanan 13 sayfalık tespit ve öneri metnini TBMM Başkanlığı eliyle Adalet Komisyonu’na ilettiklerini belirten BBP lideri, yasadaki eksiklik ve olumsuzlukların Genel Kurul aşamasında düzeltilmesini ümit ettiklerini kaydetti.

Cumhur İttifakı ortağından Çerçeve Yasaya sert tepki: Mevcut haliyle kabulünü doğru bulmuyoruz
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

"FİİLEN AFFA EŞDEĞER BİR NETİCE ÜRETİYOR"

Düzenlemenin hukuki ve anayasal boyutuna dikkat çekerek Anayasa uyarısında bulunan Destici, şunları söyledi:

"Bir düzenlemenin adı değil, doğurduğu sonuç önemlidir. Bizim bunu öngörerek davranmamız gerekir. Bu sonuçlar zinciri, hukuken af olarak nitelendirilmese bile, fiilen affa eşdeğer bir netice üretmektedir. Partimizin af düzenlemelerine öteden beri karşı olduğu dikkate alındığında, terör suçları bakımından böyle bir sonucun kabul edilmesi asla mümkün değildir. Bu durum anayasal bir soru doğurmaktadır: Anayasa'nın 87'nci maddesindeki nitelikli çoğunluk şartı, af sonucunun adı değiştirilerek aşılabilir mi?"

"ARKASINI GÖRMEDİĞİMİZ DAĞA GÖRE HESAP YAPMAYIZ"

Terör örgütünün sahadaki askeri sıkışmışlığı yasalarla aşmaya çalıştığını vurgulayan Destici, sürecin tehlikelerine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü, silahla elde edemediği hedeflere yasal düzenlemeler aracılığıyla ulaşma arayışındadır. Teklifin gerekçesinden de sürecin burada bitmeyeceği anlaşılmaktadır. Buzdağının arkasını henüz görmüş değiliz. BBP olarak ne dibini görmediğimiz suya gireriz ne de arkasını görmediğimiz dağa göre hesap yaparız. 40 yıldır devlete, askere, polise, öğretmene, kundaktaki bebeğe silah sıkmış birisi ne gelip Meclis'e girebilir ne de devlet kadrosunda yer alabilir. Terörle müzakere edilmez; mücadele edilir, ezilir ve yok edilir. Biz devletimize güveniyoruz ama hainlere güvenmiyoruz."

EYLEMDEKİ GAZİLERE TAM DESTEK: NE İSTİYORLARSA VERELİM 

Konuşmasında yaklaşık iki haftadır Sıhhiye’de oturma eylemi yapan er ve erbaş gazilerin taleplerine de değinen Destici, bürokrasiye çağrıda bulunarak, "Hiç lafı uzatmadan, ikiletmeden söylüyorum: Kardeşim ne istiyorlarsa verelim. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşılayamayacağı bir şey değildir. Sayısı az ama anlamı büyük bir topluluktan bahsediyoruz. Gazilerimiz bizim için aynen şehitlerimiz gibi kutsaldır" ifadelerini kullandı.

Destici ayrıca 2009 yılında hayatını kaybeden BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki yol arkadaşlarının hukuki sürecini de kararlılıkla takip etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Güvenlik, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı ortağından Çerçeve Yasaya sert tepki: Mevcut haliyle kabulünü doğru bulmuyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    yuzde 0000000.1 oyunu da Al ayril 5 4 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    desteci bunun böyle olacağını sende biliyordun. içerdekilere af çıkması bencede yanlış dışarda ki eyleme karışmamış olanlara af olabilir ama binlerce sivil asker polis öldüren kişilere af çıkması yanlış 4 2 Yanıtla
  • Şener Turan Şener Turan:
    Adamın. Oglunada bir iş verin mecliste daralmis 1 0 Yanıtla
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