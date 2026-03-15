Destici'den İsrail'e Sert Eleştiri
Destici'den İsrail'e Sert Eleştiri

15.03.2026 22:08
BBP Genel Başkanı Destici, İsrail'in saldırılarına ve bölgedeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bölgemizin bir baş belası var terörist İsrail. Filistin'e saldırdı, Gazze'de soykırım yaptı, on binlerce kardeşimizi katletti. Lübnan'a saldırdı, şimdi Amerika ile birlikte İran'a saldırıyor." dedi.

Destici, Kumlu Belediyesi düğün salonundaki iftar programında yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay ve 10 ilin afetten etkilendiğini hatırlattı.

Ülkenin bir daha böyle afetler yaşamaması temennisinde bulunan Destici, "3 yıl gibi kısa bir sürede devletimiz başta Hatay olmak üzere, deprem bölgelerimizde konutların tamamını teslim etti. İnşallah yaz aylarına geldiğimizde bütün hak sahiplerinin kalıcı konutlarına oturacağını ve bundan sonraki yaşamlarını orada sürdüreceklerini bugün Valimiz ile yaptığımız bilgilendirmede kendisinden dinledik." diye konuştu.

Destici, kentte yıkılan okul, hastane ve ibadethanelerin yerlerine daha fazlasının inşa edildiğini kaydetti.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız"

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın Hatay'ı ve Türkiye'yi sınır ticareti açısından olumsuz etkilediğini anlatan Destici, "Suriye'de barış istiyoruz, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'de kardeşin kardeşi kırmasını istemiyoruz. Arap, Türkmen, Türk bütün bunların Suriye'de tek bir Suriye Devleti adı altında birlikte yaşamasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne kadarki çabası da bunun için olmuştur, bundan sonra da aynı çabayı gösterecektir." şeklinde konuştu.

"İsrail'in niyeti bölgeyi istikrarsızlaştırmak"

İsrail'in Orta Doğu'da düzenlediği saldırılara değinen Destici, şöyle konuştu:

"Bölgemizin bir baş belası var terörist İsrail. Filistin'e saldırdı, Gazze'de soykırım yaptı, on binlerce kardeşimizi katletti. Lübnan'a saldırdı, şimdi Amerika ile birlikte İran'a saldırıyorlar. Bütün niyeti bölgeyi istikrarsızlaştırmak, bölge devletlerini güçsüzleştirmek, zayıflatmak ve İsrail'in güvenliğini garanti altına almak. Bunun için kaç tane, yüz bin, bir milyon, iki milyon Müslüman kanının akmasının onlar için hiçbir önemi yok."

Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
