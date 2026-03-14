Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici'den İsrail'e Sert Eleştiriler

14.03.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Destici, İsrail'in hukuksuz saldırılarını kınayarak uluslararası hukuka dikkat çekti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için terörist, siyonist, soykırımcı İsrail için hangi ülkeyi tehdit olarak görüyorlarsa oraya haksız, hukuksuz şekilde saldırıyorlar. Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor." dedi.

Partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca bir davet salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Destici, ramazan ayında birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, katılımcıların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Destici, İsrail'in, Gazze'nin ardından Lübnan ve Suriye'ye saldırılar düzenlediğini, geçmişte ise Afganistan ve Irak'ın işgal edildiğini belirterek, birçok İslam coğrafyasında çatışmalar yaşandığını söyledi.

İran'a yönelik saldırılara değinen Destici, "Tüm güçleriyle saldırıyorlar. Uçaklarıyla, bombalarıyla, füzeleriyle, gemileriyle, tüm güçleriyle saldırıyorlar. Sebebi İran'ın nükleer silaha kavuşması... İran, uranyum zenginleştirmesi yapıyormuş. Sizde de var. İslam ülkelerinde olunca mı kabul görmüyor?" diye konuştu.

"Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor"

Mustafa Destici, saldırıların herhangi bir uluslararası karar veya hukuki dayanak olmadan gerçekleştirildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu savaş başlamadan önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı personelinin yüzde 70'i İran'da çalışıyordu. Onlar böyle bir rapor ortaya koymuyor, İran'ın uranyum zenginleştireceği ya da nükleer başlıklı silaha kavuşacağı noktasında raporları yok ama kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş. Buradaki esas mesele İsrail'in güvenliği. İsrail'in güvenliğini garanti altına almak için terörist, siyonist, soykırımcı İsrail için hangi ülkeyi tehdit olarak görüyorlarsa oraya haksız, hukuksuz şekilde saldırıyorlar. Yaptıkları saldırılar hiçbir uluslararası hukuka dayanmıyor."

Tarihte zulüm yapanların hesap verdiğini belirten Destici, "Nasıl geçmişte zulmedenlerin hepsinin sırası geldiyse bugün de Netanyahu'nun, Trump'ın ve bu zalimlerin sırası gelecek ve yaptıkları zulümlerin hesabını tek tek ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

Programa, BBP Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Eren ve Bülent İspir, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehir, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İftar, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 22:26:56.
SON DAKİKA: Destici'den İsrail'e Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.