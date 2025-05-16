Destici, Diyarbakır\'da İş Adamı Arslan\'ı Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Diyarbakır'da kanaat önderi ve iş adamı Tahsin Arslan'ı ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Ziyaretlerine kısa süre önce hayatını kaybeden BBP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Tekbaran'ın ailesine taziye dileklerini ileterek başlayan Destici, ardından kanaat önderi ve iş adamı Tahsin Arslan'ı çalışma ofisinde ziyaret ederek, yerel meseleler ve toplumsal birlik üzerine istişarelerde bulundu. Destici, Diyarbakır'ın sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, ekonomik kalkınma açısından da Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olabileceğini belirterek, "Diyarbakır'ın güçlü potansiyeli var. Tarımda, sanayide, ticarette ve turizmde önemli adımlar atılmalı. Kalkınmada Diyarbakır mutlaka öncelikli şehirler arasında yer almalı" dedi.

Arslan ise, "BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ziyaretleri bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR