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Destici: Tüm bölgelerde kendi adaylarımızla yerel seçimlere girme kudretimiz var - Son Dakika
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Destici: Tüm bölgelerde kendi adaylarımızla yerel seçimlere girme kudretimiz var

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm bölgelerde kendi adayları ile yerel seçimlere girme kudretleri olduğunu belirterek, "Biz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın parçasıyız. Şu anda ittifak bu seçimlerde hangi noktalarda iş birliği yapabilir?

Destici: Tüm bölgelerde kendi adaylarımızla yerel seçimlere girme kudretimiz var
16.12.2023 - 18:22,
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tüm bölgelerde kendi adayları ile yerel seçimlere girme kudretleri olduğunu belirterek, "Biz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın parçasıyız. Şu anda ittifak bu seçimlerde hangi noktalarda iş birliği yapabilir? Özellikle AK Parti ile heyetlerimiz, bu konuda görüşmelerini sürdürüyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Çankırı'da Alperen Ocakları Özel Kalem Müdürü Kenan Gökçen ile Aybike Selci'nin nişanına katıldı. Destici, çiftin yüzüklerini takarak mutluluklar diledi, ardından BBP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Destici'yi, İl Başkanı Musali Cemal ve partililer karşıladı. Destici, Gazze'de yaşanan insani duruma ilişkin, " Filistin'de, Gazze'de maalesef terörist, cani, katil, Siyonist İsrail can yakmaya, masum çocukları, kadınları, sivilleri, yaşlıları öldürmeye devam ediyor. Bu katliamları, bu soykırımları yaparken de en büyük desteği ve gücü, ABD'den alıyor, onun Siyonist başkanından alıyor. Öncelikle katil İsrail'i ve ona destek olan başta ABD olmak üzere, kim destek oluyorsa onların hepsini lanetliyoruz" diye konuştu.

'MİLLETİMİZ BEDELİNİ SANDIKTA ÖDETECEKTİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, DEM Parti ziyaretini değerlendiren Destici, "Daha önce gizli yürüttükleri görüşmeleri, aleni bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Şehit cenazesinden çıkarak oraya görüşmeye gidiyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Milletimiz, inanıyorum ki sandıkta bunun bedelini, CHP'ye ve onu yeni Genel Başkanı'na ve il belediye başkan adaylarına, büyükşehir belediye başkan adaylarına mutlaka ödetecektir" dedi.

'HEYETLERİMİZ GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR'

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel yönetimler seçimlerine ilişkin konuşan Destici, yarın Ankara'da gerçekleştirecekleri genel istişare toplantısında seçimleri değerlendireceklerini söyledi. Tüm il, ilçe ve beldelerde kendi adayları ile seçime girme kudretleri olduğunu aktaran Destici, şöyle dedi:

"Biz aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın parçasıyız. Dolayısıyla da şu anda ittifak bu seçimlerde hangi noktalarda iş birliği yapabilir? Özellikle AK Parti ile heyetlerimiz, bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Bu ayın sonuna kadar da bu görüşmelerin netleşeceğini ümit ediyorum. Zaten takvim de ona göre planlanmış vaziyette. Ondan sonra BBP olarak nerelerde ittifak haline geleceğiz, iş birliği halinde gireceğiz, nerelerde parti olarak kendi logomuzla gireceğiz, bu da netleşecektir. Bizim bütün hazırlığımız, Çankırı'da olduğu gibi bütün illerimizde ve ilçelerimizde, beldelerimizde kendi adımız ve amblemimizle seçime girmeye biz hazırız. Şimdiden seçimlerin ülkemiz, milletimiz için de hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: DHA
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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Çankırı, Son Dakika

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