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Destici: Türkiye prangalarını kırdı

Destici: Türkiye prangalarını kırdı
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BBP lideri Destici, Sivas'ta terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi; Türkiye'nin güçlendiğini, PKK ve arkasındaki güçlere karşı kararlılık mesajı verdi, tahriklere izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta terörsüz Türkiye sürecini değerlendirip, Türkiye'nin artık prangalarından kurtulmuş, büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta düzenlediği basın açıklamasında terörsüz Türkiye sürecini ve Amed spor üzerinde gerçekleşen tahrik olaylarını değerlendirdi. Destici, PKK'nin arkadaşında Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen Siyonist güçlerin olduğunu ifade eden Destici, "Yıllarca on binlerce insan hayatını kaybetmiş trilyonlarca dolarımız yani emeğimiz tabiri caizse heba edilmiş. Bütün bunların müsebbibi kim? PKK terör örgütü, onun uzantıları ve onların arkasındaki emperyalist, küresel siyonist güçlerdir. Bu siyonist emperyalist, küresel güçlerin Türkiye üzerindeki hesapları sona ermemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu sürece onların hesapları bitmeyecektir. Ama biz de şunu söyleyelim ki dünya var olduğu sürece de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti Allah'ın inayetiyle var olacaktır. Onların bir amacı, emeli hesabı varsa bizim de bir amacımız, bir hesabımız vardır. ve güvencemiz önce Allah sonra millettir. Birliğimizin ve kardeşliğimizdir. Türkiye dünkünden çok güçlüdür ekonomik olarak da güçlüdür. Savunma sanayi alanında da güçlüdür. Dış politikalarında daha etkindir. Prangalarını kırmıştır. Dolayısıyla Türkiye çok güçlüdür. ve Türkiye artık üzerinde oyun kurulan değil Türkiye bölgesinde ve dünyanın tek noktasında oyun kuran bir devlet ve ülke haline gelmiştir. Onun için bizim Allah'tan başkasından korkumuz yoktur. Allah'tan başkasına da verecek bir hesabımız da yoktur" dedi.

"Milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar"

Destici, DEM Parti'nin milletin sinir uçlarıyla oynadığını ileri sürüp, "Biz başından itibaren söylüyoruz. Şartsız, müzakeresiz, pazarlıksız, silahını bırakıp kendini fes ettin. Etmedin sonuçlarına katlanırsın. Bu kadar basit. Özellikle ilgili yasanın meclisten geçtikten sonra bakıyorsunuz PKK sempatizanları, DEM partililer milletin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Teröriste şehit muamelesi yapıyorlar. Bunlara sessiz kalamayız. Bunlara fırsat veremeyiz. Bugün buna sessiz kalıp fırsat verilirse yarın daha başkasını yaparlar. ya da içeriden çıkmış onlarca askerin, polisin katili, teröristler bugün meydan meydan dolaşıp hem de pişman değiliz diyerek konuşmalar yapmaktadır. Terör propagandası yapmaktadır. Bunlara da müsaade edilmemelidir" dedi.

"Maçlarda terör propagandası yapılıyor"

Destici, maçlarda terör propagandası yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi. "Maçlarda terör örgütünün propagandası yapılmaktadır. Bir kere daha söylüyorum. Diyarbakır Türkiye'nin bir şehridir. Diyarbakır İslam'la şereflendikten sonra bu Anadolu'da yaşayan insanlar hızlı bir şekilde Türk vatanı olmuş buralar. Tarihin hiçbir noktasında onların söylediği gibi bir bölge, bir başka bir bölgenin, başka bir milletin şehri olmadı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti döneminde nüfus olarak etnik köken olarak bir farklılık olduysa bu da dışarıdan gelenlerin yani şehirleşmeyle birlikte başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir kurumu bir spor federasyonu bile bölücülüğü andıracak isimlere müsaade edemez ve etmemelidir."

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Türkiye, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Türkiye prangalarını kırdı - Son Dakika

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