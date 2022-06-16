DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Avukatlık mesleğine yargının asli unsuru olarak anayasal statü vereceğiz" - Son Dakika
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DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Avukatlık mesleğine yargının asli unsuru olarak anayasal statü vereceğiz"

16.06.2022 14:26
DEVA Parti'li Yeneroğlu: "Avukatlık mesleğine yargının asli unsuru olarak anayasal statü vereceğiz"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iktidara geldiklerinde, avukatlık mesleğine yargının asli unsuru olarak anayasal statü vereceklerini iddia etti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, iktidara geldiklerinde, avukatlık mesleğine yargının asli unsuru olarak anayasal statü vereceklerini iddia etti.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları "Adil Yargı Eylem Planı"na ilişkin bilgiler paylaştı.

Eylem planlarının "Muhalefetin çözüm önerisi yok" diyenlere bir cevap olduğunu dile getiren Yeneroğlu, nitelikli hukuk eğitimi için standartlar belirleyeceklerini ve bunları sağlamayan hukuk fakültelerini kapatacaklarını söyledi.

Hakim ve Savcılar Kurulunu kapatacaklarını, "Hakimler Kurulu" ve "Savcılar Kurulu" olarak iki yeni kurul oluşturacaklarını anlatan Yeneroğlu, "Avukatlık mesleğine yargının asli unsuru olarak anayasal statü vereceğiz." dedi.

DEVA Parti'li Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesine TBMM tarafından seçilecek 18 üyenin, TBMM televizyonundan canlı yayımlanacak mülakatlar sonucunda seçileceğini dile getirerek, "Hiçbir grup Anayasa Mahkemesinde ideolojik ve siyasal ağırlık kazanmayacak." ifadesini kullandı.

Mustafa Yeneroğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresini 30 günden 60 güne çıkaracaklarını, Sayıştay üyelerinin bütünüyle TBMM tarafından nitelikli çoğunlukla seçilmesini sağlayacaklarını, hakim ve adli personel sayısını arttıracaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Mustafa Yeneroğlu, Deva Partisi, Demokrasi, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Parti'li Yeneroğlu: 'Avukatlık mesleğine yargının asli unsuru olarak anayasal statü vereceğiz' - Son Dakika

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