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DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir - Son Dakika
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DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında; Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, emeklilere yapılan zam, TÜİK'in enflasyonu ve Kur Korumalı Mevduat Sistemi hakkında eleştirilerini dile getirdi.

25.01.2024 - 18:54,  Güncelleme: 19:17
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, TBMM Genel Kurulunda söz alarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, emeklilere yapılan zam, TÜİK'in enflasyonu ve Kur Korumalı Mevduat Sistemi hakkında sert eleştirilerde bulundu.

"BAŞKANLIK SİSTEMİ TAM BİR YAPBOZ GETİRDİ"

Ekmen şunları söyledi: " 'Başkanlık Sistemi istikrar getirecek.' denildi ama tam bir yapboz getirmiş durumda. Son bir ayda sadece emeklilerle ilgili yapılan açıklamalara bakarsak yüzde 37,42'lik ve 49'luk artışlar görürüz. Allah aşkına, bu nasıl bir ciddiyetsizlik, nasıl bir ulufe ve pazarlık sistemidir? Mademki yüzde 49'u verebiliyorsunuz, ilk başta yüzde 37'yi niye açıkladınız? Kur korumaya son bir yılda ayrılan 1 trilyonu aşkın para ile bu yıl faize aktarılan 1 trilyon 256 milyarın hesabını yapmayan iktidar, emekliye verilecek 200 milyarın hesabını yapmıştır."

DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen

"EMEKLİNİN ALIŞVERİŞ SEPETİNDE KURU EKMEK VAR"

TÜİK'in enflasyonu doğru aktarmadığını eleştiren Ekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "TÜİK'in enflasyon sepetinde özel otomobil yakıtı, uçak bileti, otoban geçiş ücreti, abone usulü çalışan özel TV yayınları, sağlık, cilt ve vücut ürünleri, balık ürünleri, giyim ve ayakkabı var ama bunların hiçbiri garip gurebanın ve enflasyonun alışveriş sepetinde yok. Peki, emeklinin alışveriş sepetinde ne var? Kuru ekmek var, patates, soğan var, pazarda akşam vakti yapılan alışveriş var, ayda bir alınabilen kıyma ve çorbalar için kemik var, tavuk kırıntısı var, birkaç yılda bir aldığı ayakkabı ve kıyafet var, torununa alamadığı çikolata ve gofret var, kira var, otobüs bileti var. Bunların hesabı DİSK-AR araştırmasına göre yüzde 106, bugün verilen miktar ise yüzde 49. Peki, emekli bunlarla ihtiyacını ne kadar karşılayabilecek?"

"BİR KISIM ARKADAŞLARIMIZ SOKAKTAN KOPMUŞ OLABİLİR"

"Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir." diyerek, AK Parti sıralarına itafta bulunan Ekmen, "Sokaktaki bir öğrenci kardeşimizin feryadını 30 saniye size dinlettirmek istiyorum." diyerek, Genel Kurul'a ses kaydı dinletti. Ekmen daha sonra açıklamalarının bulunduğu videoyu şahsi sosyal medya hesapaları üzerinden de paylaştı.

DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
DEVA Partili Ekmen\'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
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