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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması

16.12.2021 12:41
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, "Biz bugün 16 Aralık 2021 sabahına mı uyandık, yoksa 10 Ağustos 1970 sabahına mı uyandık belli değil. Çünkü ikisinde de dolar 15 lira yani bu aslında baya enteresan bir gösterge." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, "Biz bugün 16 Aralık 2021 sabahına mı uyandık, yoksa 10 Ağustos 1970 sabahına mı uyandık belli değil. Çünkü ikisinde de dolar 15 lira yani bu aslında baya enteresan bir gösterge." dedi.

Dalgın, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Döviz kurundaki artışla ilgili değerlendirmede bulunan Dalgın, "Biz bugün 16 Aralık 2021 sabahına mı uyandık, yoksa 10 Ağustos 1970 sabahına mı uyandık belli değil. Çünkü ikisinde de dolar 15 lira yani bu aslında baya enteresan bir gösterge." diye konuştu.

Türkiye'nin istisnasız her alanda ileriye değil, geriye doğru gittiğini savunan Dalgın, şu değerlendirmede bulundu:

"Nasıl geriye doğru gidiyor? Kişi başı mili gelirimiz 2006 seviyesine döndü. Bu yeni kurdan sonra daha da geriye dönebilir yani 15 senelik bir kayıp var. Gündeme bakarsanız siyasi şiddete, konuşmalara, kura, Merkez Bankası rezervlerine, 2001'e ya da 1994'e döndüğümüzü düşünebilirsiniz. Böyle bir makro krizin ortasındayız. Kuyruklara, kıtlıklara, fiyat kontrollerine, tane tane satılan mallara bakarsanız 1979'a döndüğümüzü zannedebilirsiniz. Velhasıl her alanda Türkiye ileriye değil, geriye doğru gidiyor."

Dalgın, bu esnada dünyanın da tam tersi yönde hızlı bir şekilde ileriye doğru ilerlediğini iddia ederek, çeşitli örnekler verdi.

Ordu'da veya başka bir şehirde 25 yaşındaki genç için "Biz bir özgürlük veriyor muyuz?" sorusunu yönelten Dalgın, şunları kaydetti:

"Veremiyoruz çünkü hangi tweeti beğenip beğenmeyeceğine bir tedirginlikle yaklaşıyor. Biz bir imkan verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Çünkü onun gelişmiş ülkelerdeki yaşıtları için hiçbir mesele olmayan spor ayakkabı giymek, cep telefonu kullanmak, internete bağlanmak, bu arkadaşımız için büyük bir mesele, gerçekten düşünmesi lazım. Ev, araba meselelerini geçiyorum zaten. Onlar ulaşılamaz hale geldi. En basit sıfır araba 200 bin lira yani bir asgari ücretlinin 5 seneden fazla, 6 sene neredeyse yemeden, içmeden bütün parasını buraya harcaması lazım. Esnaf ya da çiftçi arkadaşımız için bugün ham madde almak bile bir olay. Eskiden, 'Yatırım gelecek mi, gelmeyecek mi?' diye konuşuyorduk. Bugün, 'Günlük alışverişimizi yapabilecek miyiz?' diye konuşuyoruz."

Partiye yeni üye olanlara rozetlerin de takıldığı toplantıya, DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Kadircan Köşdere, Ordu İl Başkanı Ercan Öktenay da katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması

Deva Partisi, Aralık, dolar, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dalgın, Ordu'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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