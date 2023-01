Babacan'ın, "Aday olarak desteklerlerse seçilebilirim" çıkışına 6'lı Masa'dan yanıt: Liderlerin ortak mutabakatla vereceği karar nihai olacaktır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın dün yapılan 6'lı masa toplantısına saatler kala yaptığı "Masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey" açıklaması dikkat çekti.

"ADAY OLMAK İSTEMELERİNDE BİR BEİS YOK"

6'lı masadaki diğer partiler, DEVA Partisi lideri Babacan'ın sözlerini "doğal" karşıladı. Parti kaynakları, "Her genel başkanın 'cumhurbaşkanlığına adayım' deme hakkı" olduğuna vurgu yaparken, masada esas konunun "ortak irade" olduğunu dile getirdi. 6 siyasi partinin genel başkanlarının "doğal cumhurbaşkanı adayı" olduğunun altını çizen masadaki partiler, "Aday olmak istemelerinde bir beis yok. Masadaki liderlerin ortak mutabakatla vereceği karar nihai olacaktır" ifadelerini kullandı.

"MUTABAKAT SAĞLANIRSA..."

Cumhuriyet'in haberine göre kurmaylar, "ortak" ve "kazanacak" aday vurgusu yaparken "belirlenecek ismin sadece 6'lı masadaki siyasi partilerin desteğini değil, güçlendirilmiş parlamenter sisteme inanan her kesimin oyunu alması gerektiğini" kaydetti. "Ortak adayın 6'lı masadaki liderlerden biri olmasını" tercih edeceklerini belirten kurmaylar, "mutabakat sağlanırsa adaylıkta ismi geçen örneğin belediye başkanları için de canla başla çalışırız" ifadelerini kullandı. "En güçlü mutabakatla ortak aday" istediklerine vurgu yapan kurmaylar, "güçlendirilmiş parlamenter sisteme inanan, her kesimin oyunu alacak, kazanacaktan da öte açık ara farkla kazanacak bir aday" belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.