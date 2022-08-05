DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ağrı'da parti binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ağrı'da parti binasının açılışına katıldı

05.08.2022 21:10
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ağrı'da parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ağrı'nın Patnos İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ağrı'nın Patnos İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı, esnaf ziyaretinde bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinden beraberindekilerle Patnos'a gelen Babacan, ilçe merkezinde vatandaşlarla buluştu.

Babacan, burada yaptığı konuşmada, partilerini kuralı 2 yıl olduğunu ve buna rağmen 81 ilin tamamında il başkanları ve 720 ilçede de ilçe başkanlarının görevinin başında bulunduğunu ve hızla teşkilatlandıklarını söyledi.

Kısa bir zamanda Türkiye'nin dört bir yanına damla damla yayıldıklarını aktaran Babacan, şöyle konuştu:

"Teşkilatlarımız vasıtasıyla hem vatandaşlarımızı dinliyoruz, anlıyoruz hem de partimizin ülkemizin yarınlarıyla ilgili yaptığı güzel hazırlıkları vatandaşlarla paylaşıyoruz. 3 günlük bir program için bölgedeyiz. Yarın da kısmet olursa Erciş ve Van'da olacağız. İl il, ilçe ilçe geziyoruz çünkü derdi yaşayanı kendinden dinlemezsek doğru karar alamayız."

Daha sonra partisinin ilçe başkanlık binasını hizmete açıp esnaf ziyaretinde bulunan Babacan, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensuplarıyla bir restoranda bir araya geldi.

Babacan, parti programlarının birinci bölümünün özgürlüklerle başladığını ve Türkiye'deki sorunların çözülmesi için öncelikle o sorunların açıkça tartışıldığı ve özgürce ifade edildiği bir ortamın sağlanmasının şart olduğunu dile getirdi.

Bir gazetecinin "Türkiye'nin gerçek anlamda altılı masayı iktidara taşıma şansı var mı" sorusunu yönelttiği Babacan, şu yanıtı verdi:

"Altılı masanın kendi gündemi ve hedefleri var. Dolayısıyla beklentiyi çok yükseltmememiz lazım. Biz çıtayı belli bir noktaya koyuyoruz, oraya ulaşıyoruz ve oraya ulaştıktan sonra yeni bir gündem konusunda anlaşırsak çıtayı biraz daha yukarı koyuyoruz ve oraya ulaşıyoruz. Önemli konulardan bir tanesi de ortak cumhurbaşkanı adayı. Ortak cumhurbaşkanı adayı toplumun en çok merak ettiği bir konu çünkü sansasyonel haber orada. Biz önce iş. Yani seçilecek cumhurbaşkanı ne yapacak. Hangi kurallara göre yönetecek? Parlamenter sisteme gönül vermiş, parlamenter sistemi ve demokrasiyi içselleştirmiş biri olacak. Ondan sonra ancak ortak aday olabilir. Bu konuda çok sayıda isim dolaşıyor. Biz bu konuyu sürecin sonuna doğru altılı masaya getireceğiz."

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta ziyaretlerde bulundu DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta ziyaretlerde bulundu DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta parti binasının açılışına katıldı DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta parti binasının açılışına katıldı
Kaynak: AA

Deva Partisi, Ali Babacan, Ağrı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ağrı'da parti binasının açılışına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Ağrı'da parti binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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