DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası vefat etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Babacan, bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi görüyordu.

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında vefat etti. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

DAVUTOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı mesajı paylaşarak, "DEVA Partisi Genel Başkanı Sn. @alibabacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." dedi.