 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası vefat etti - Son Dakika

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası vefat etti

Son Güncelleme: 06.11.2023 13:17

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Babacan, bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi görüyordu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hilmi Babacan, 85 yaşında vefat etti. DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti

DAVUTOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı mesajı paylaşarak, "DEVA Partisi Genel Başkanı Sn. @alibabacan'ın kıymetli babası Hilmi Babacan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Deva Partisi, Ali Babacan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası vefat etti - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Son Dakika: İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de can kaybı 10 bini geçti
15:44 Türkiye'nin İsrail'e ihracatı savaşın başladığı ayda yüzde 28,8 düştü
15:26 Tuzlaspor, Türk futbolunu çalkalayan kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasının sahibi gazeteci Murat Ağırel'i engelledi
15:13 Türkiye ile ABD, Gazze'de yardım koridoru ve 2 devletli çözümde mutabık kaldı
14:51 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı: Hem aşçılık hem garsonluk yapıyorum
14:50 CHP'nin A Takımı belli oldu! Sezgin Tanrıkulu ve Oğuz Kaan Salıcı kota nedeniyle listeye giremedi
14:49 Halil Umut Meler, Arda Güler ve Serdar Saatçı'nın maçına atandı
14:33 Son Dakika: YKS 8-9 Haziran 2024'te yapılacak
14:32 Hasta intihar girişiminde bulunurken hemşireler bir birlerinin saçı düzeltip sigara içti
14:26 Ailesi, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2023 16:17:32. #1.11#
SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement