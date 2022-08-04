DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta parti binasının açılışına katıldı - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta parti binasının açılışına katıldı

04.08.2022 22:23
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş'un Korkut İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı, Hasköy ilçesi ve kent merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muş'un Korkut İlçe Başkanlığı binasının açılışını yaptı, Hasköy ilçesi ve kent merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberindeki heyetle Korkut ilçesinde esnafı ziyaret eden Babacan, daha sonra partisinin Korkut teşkilat binasının açılışını gerçekleştirdi.

Buradan Hasköy ilçesine geçen Babacan, KPSS'nin iptal edilmesin ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hemen suç duyurusunda bulunduk. Bugün 'KPSS sınavını yenileyeceğiz, ücret de almayacağız' diye açıkladılar. Sadece ücret değil ki, bu yetmez. Sınava girmek için vatandaşımız masraf etti. Belki başka şehre gitmek zorunda kaldı. Sen bu kadar insanı mağdur ettiysen bir de bunu tazmin etmek zorundasın." diye konuştu.

Daha sonra kent merkezindeki otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Babacan, partinin teşkilatlanma çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Partisinin bilinirliğinin arttığını belirten Babacan, "Bizi bilen ve tanıyanların bakışı çok şükür olumlu. Muş'taki genel tablo tatmin edicidir. Çevre illerde, bölgede gerçekten çok iyi ve güçlü bir kadromuz var. Bu da bizim için çok önemli bir avantajdır. Amacımız bilmeyene bildirmek, duymayana duyurmaktır. Onun için teşkilatlarımızın çalışmalarını çok önemsiyoruz. Muş'ta da hem il başkanlığımız hem de ilçe başkanlıklarımızın yoğun gayreti seçim gününe kadar çok kıymetli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Beraberindeki heyetle İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Babacan, ardından kanaat önderi, muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Muş'ta parti binasının açılışına katıldı - Son Dakika

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