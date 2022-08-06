DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Van'da parti binasının açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da esnafı ziyaret etti, partisinin il başkanlığı binasını açtı.

Erciş ilçesindeki programının ardından kente gelen Babacan ve beraberindekiler, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

Daha sonra İpekyolu ilçesindeki bir iş merkezinde partisinin il başkanlığı binasının açılışını yapan Babacan, parti programı ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'de birçok sorunun yaşandığını ve bu sorunların çözümün kolay olduğunu belirten Babacan, şöyle konuştu:

"Seçimlerin ardından yepyeni bir sayfa açacağız. Cebimizde güvenin ve çözümün anahtarlarıyla dolaşıyoruz. Her alandaki sorunları nasıl çözeceğimizi açık açık anlatıyoruz. Her alanda eylem planı hazırladık. Çözümlerimizi, yazılı bir şekilde bütçesini hesap ederek ortaya koyduk. Öyle bol keseden atanlardan değiliz. Hesabımızı yapıyoruz. Ne söz verdiysek yerine getirip gerekeni yapacağız. İşte bu yüzden yarının Türkiye'sinin mimarları biz olacağız. Türkiye'nin değişiminde partimiz asli bir rol oynayacak. Hiç şüpheniz olmasın."

Babacan ve beraberindekiler daha sonra Van- Hakkari Tabipler Odası'nı ziyaret ederek, başkan Ahmet Koç ve oda üyeleriyle bir araya geldi.