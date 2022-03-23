DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

23.03.2022 19:10
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta ev sahipliği yapacağı 6 siyasi partinin genel başkanlarının buluşması öncesi liderler turunu tamamladı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta ev sahipliği yapacağı 6 siyasi partinin genel başkanlarının buluşması öncesi liderler turunu tamamladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi'nde Genel Başkan Gültekin Uysal'la görüşen Babacan, ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmelerde 27 Mart'ta Babacan'ın ev sahipliğinde CHP, DP, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarının gerçekleştireceği toplantıya ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

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Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, 27 Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Uysal ve Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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