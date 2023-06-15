DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

15.06.2023 17:46

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, 'devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanmış ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Mahkeme, adli kontrol şartının devam etmesine karar verdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA)Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021'de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Metin Gürcan hakkında Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Gürcan, 15 Haziran 2022'de ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Metin Gürcan'ın, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 'Kamu güvenliği' gerekçesiyle kapalı görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Gürcan ve avukatları katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatlarına söz verildi. Sanık Gürcan, iddianamede gizli bilgi olduğu öne sürülen içeriklerin daha önce farklı mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığı tespitinin, Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT Başkanlığı'ndan gelen raporlardan da anlaşıldığını söyledi. Gizlilik derecesine sahip herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi yabancı misyon temsilcileriyle paylaşmadığını, bunun aksini ispatlayacak bir bilginin dava dosyasında olmadığını iddia eden Gürcan, emekli bir subay olarak, Türkiye'nin aleyhine bir eyleminin söz konusu olmayacağını savundu. Soruşturma aşamasında 7 ay tutuklu kaldığını belirten Gürcan, beraatini talep etti.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Metin Gürcan'ı, 'devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.

ADLİ KONROL ŞARTI DEVAM EDECEK

Öte yandan Gürcan hakkında haftanın belli günleri ikametgahına en yakın polis merkezine imza atma şeklinde uygulanan adli kontrol şartının devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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