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DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Türkiye, kapsamlı politika ve kalkınma seferberliği ile gelişmiş ülkeler ligine katılabilir - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Türkiye, kapsamlı politika ve kalkınma seferberliği ile gelişmiş ülkeler ligine katılabilir

DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Türkiye, kapsamlı politika ve kalkınma seferberliği ile gelişmiş ülkeler ligine katılabilir

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler ligine katılabileceğini söyleyerek, kapsamlı politika, külfeti adil dağıtmak ve kalkınma seferberliği gerektiğini belirtti. Dalgın, hükümetin orta direği ezdiğini ve yeni bir anayasa yapmanın önemine vurgu yaptı.

01.02.2024 12:39
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DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, kapsamlı politika, külfeti adil dağıtmak ve kalkınma seferberliği ile Türkiye'nin gelişmiş ülkeler ligine katılabileceğini söyledi.

Dalgın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Yürürlükteki Anayasa'yı umursamayanlar, yeni ve özgürlükçü bir anayasa yapamaz." dedi.

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirten Dalgın, "Son yıllarda geçen senelere göre kendinizi daha zengin, daha müreffeh hissediyor musunuz? Hükümetin söylediği büyümeden adil bir pay aldığınızı düşünüyor musunuz?" sorularını yöneltti.

Bunun "hormonlu bir büyüme" olduğunu savunan Dalgın, "Bu durum; yanlış faiz politikasıyla, Merkez Bankasının arka kapı satışlarıyla, rahmetli Özal'ın 'kendini akıllı sananların dalaveresi' dediği KKM ile sağlandı." ifadelerini kullandı.

Hükümetin orta direği ezdiğini ileri süren Dalgın, "Orta direği çürütmek, çökertmek hukuk ve demokrasi talebini yok edecek zannediyorlar." diye konuştu.

Bu girdaptan çıkmak için 3 önerisi olduğunu söyleyen Dalgın, kapsamlı politika, külfeti adil dağıtmak ve kalkınma seferberliği ile Türkiye'nin gelişmiş ülkeler ligine katılabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Türkiye, kapsamlı politika ve kalkınma seferberliği ile gelişmiş ülkeler ligine katılabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili Burak Dalgın: Türkiye, kapsamlı politika ve kalkınma seferberliği ile gelişmiş ülkeler ligine katılabilir - Son Dakika
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