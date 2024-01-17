DEVA Partisi Milletvekili Elif Esen: Şehitlerimiz için içimiz yanıyor

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Şehitlerimiz için içimiz yanıyor." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Vatandaşların yaşananlara ilişkin kendilerine çeşitli sorular yönelttiğini aktaran Esen, 20 gün içinde aynı bölgeden şehit haberleri geldiğini söyleyerek, "Şehitlerimiz için içimiz yanıyor." ifadesini kullandı.

Ekonomiye ilişkin açıklamalarda da bulunan Esen, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın öncülüğünde ekonomi yönetimiyle ilgili reçeteler hazırlayıp, kamuoyuna sundukları önerilerinin dikkate alınmadığını söyledi.

DEVA Partili Esen, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılacak iyileştirmeye yönelik, "Emekliler yüzde 5 sefalet zammı ile 10 bin lirayla geçinememeye mahkum edildi." diye konuştu.