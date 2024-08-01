DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, Can Atalay'ın tahliye edilerek TBMM'deki yerini almasını istedi

Politika

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Can Atalay derhal tahliye edilerek TBMM'deki yerini almalıdır." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AYM'nin, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'a ilişkin verdiği kararı değerlendirdi.

Can Atalay davası sürecinde ortaya çıkan "hukuk ayıbının" giderilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Can Atalay, Hatay halkının iradesi doğrultusunda derhal tahliye edilerek TBMM'deki yerini almalıdır." ifadelerini kullandı.

Şahin, hukuk devletinde kimsenin "ben yaptım oldu" diyemeyeceğini, herkesin AYM kararlarına ve anayasaya uygun hareket etmek durumunda olduğunu kaydetti.

Sakarya'nın sorunlarına da değinen Şahin, daha önce yapılan düzenlemeyle köy ve mahallelerin büyükşehirlere bağlandığını, bu süreçte tarım ve hayvancılığın zarar gördüğünü söyledi.

Şahin, ortaya çıkan soruların giderilmesi için yasal düzenleme yapıldığını ve binlerce mahallenin kırsal mahalleye dönüştüğünü aktardı.

Sakarya'dan bir grup STK temsilcisinin kendisini ziyaret ederek taleplerini aktardığını ifade eden Şahin, Sakaryalı vatandaşların ikamet ettikleri mahallelerin kırsal mahalleye dönüştürülmesine ilişkin taleplerinin yerine getirilmediğini öne sürdü.