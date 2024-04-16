DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Anayasal hak olan sendika hakkı polisimize de verilmelidir." dedi.
Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutladı.
Ülkenin huzuru ve güvenliğini sağlayan polislerin, hak mücadelelerinde kendilerini savunacak bir sendikasının olmamasının en temel sorunu olduğunu ifade eden Şahin, "Kamu çalışanlarımızın birçok sendikası ve derneği olmasına karşın polislerin yaşadıkları sorunları aktarabileceği bir mekanizma ne yazık ki bulunmuyor." diye konuştu.
Polislerin, birçok Avrupa, Afrika ve Asya ülkesinde olduğu gibi polis sendikasının kurulmasını istediğini aktararak, kurulacak sendikanın grev ve toplu eylem hakkı verilmeden sadece toplu sözleşme masasında ve disiplin kurullarında polisleri temsil edecek tek yetkili sendika olarak kurulması görüşünü dile getiren Şahin, "Anayasal hak olan sendika hakkı polisimize de verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.
Polislerin çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, şunları kaydetti:
"Polislerimizin beden yükü ortadayken ek mesai ücretleri yoktur. Polis memurlarımız ev kiraları nedeniyle büyükşehirlere atanmaktan korkmaktadır. Polislerin kaygılarından birisi de ikinci şark görevidir. Emekli olan emniyet personeli de birçok sıkıntı yaşamaktadır. Geçim sıkıntısı çektikleri için gece bekçiliği, özel güvenlik, kurye gibi birçok iş yapmaktadır. Polis huzur bulsun ki ülkemiz huzurlu olsun."
Son Dakika › Politika › DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin: Polisimize sendika hakkı verilmelidir - Son Dakika
Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te temaslarına başlayan Akar ve beraberindeki heyet, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ile görüştü. Görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik iş birliğinin önemi vurgulandı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesine yönelik üçlü iş birliği hakkında konuşuldu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'i ziyaret etti. Rektör Kibar, Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'nin İsrail ile yaptığı ticareti eleştirerek, ikiyüzlülük olduğunu belirtti. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise Ağbaba'ya yanıt vererek, İsrail'in çocukları öldürdüğünü ancak Ağbaba'nın İsrail'e değil AKP'ye kızdığını söyledi. CHP'nin grup önerisiyle İsrail ile yapılan ticaretin neden ve sonuçlarının araştırılması talep edildi.
31 Mart seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin, "şatafatlı makam'' katı tartışmasıyla gündeme gelen katı ve odaları görüntülendi. Belediyenin başkanlık katındaki 2 makam odasında, 2 adet lüks banyo, şark köşesi, davet salonu, yemek odalarının bulunduğu görüldü. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Devletin parasıyla, milletin parasıyla kendilerine saltanat düzeni kurmuşlar” dedi. Belediyenin 1 milyar 946 bin TL’lik borç durumu da belediye binasına asıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Çaykara Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Karaçam Mahallesi Muhtarı Alaaddin Şeker, tek listeyle yapılan seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi. Eski başkan Mehmet Öztürk, Şeker'e yeni görevinde başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar vererek, yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Ayrıca, enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları bildiklerini ve popülist adımlardan uzak duracaklarını belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette, Manisa'nın potansiyeli ve işbirliği konuları ele alındı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu bulunan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek adalet talebinde bulundu.
Kütahya İl Genel Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclis başkanı, başkan vekilleri ve katip üyeleri seçildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?