DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, vergi düzenlemelerini eleştirdi

Politika

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "İsrafı ve yolsuzlukları gerçek anlamda önlemeden, şeffaflığı tam sağlamadan getirilecek vergi düzenlemelerinin kamuoyunda kabul görmesi mümkün değildir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kanun tekliflerinin gelişigüzel hazırlanarak TBMM'de kanunlaştığını, bunun faturasını da 85 milyon vatandaşın ödediğini söyledi.

Fahiş fiyatlar ve geçim zorluğunun toplumun büyük kesimini sıkıntıya soktuğunu dile getiren Şahin, hazırlıkları devam eden vergi düzenlemesi paketini eleştirdi.

Vergi düzenlemesi paketinin iltizam usulüne benzer bir anlayışla hazırlandığını ileri süren Şahin, "Söz konusu vergi paketi, işlem maliyetleri ve mükellefler üzerindeki işlem yüklerini artıracak unsurlar içeriyor. Bazı düzenlemelerin dar ve orta gelirlerinin yükünü azaltmak yerine artıracağı yönünde güçlü bir kanaat oluşmuş durumda. Bu kanaatin bir kısmı gerçeği yansıtırken bir kısmı da paketin muğlaklığından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Şahin, bahşiş alanlar, motokuryeler, engelliler, çiftçiler ve esnaflarla ilgili düzenlemelerin kamuoyunda en çok konuşulan hususlar arasında olduğunu ifade etti.

Engellilerin araçlarına tanınan ÖTV istisnasının yapılacak düzenlemeyle kaldırılacağının iddia edildiğini aktaran Şahin, "İktidar başka bir alan bulamadı da engelli vatandaşlarımızın sadece hayatını kolaylaştırmak adına yapılan bir muafiyetten, bir istisnadan mı bir fayda çıkartmak istiyor? Her şey bitti, deniz tükendi de bizim engelli vatandaşlarımızın ÖTV'sine mi sıra geldi?" diye sordu.

Kira stopaj vergisi ve yurtdışı çıkış harç bedellerinin de artırılmasının öngörüldüğünü kaydeden Şahin, pakette enflasyonu daha da artıracak düzenlemeler yer aldığını savundu.

Şahin, "İsrafı ve yolsuzlukları gerçek anlamda önlemeden, şeffaflığı tam sağlamadan getirilecek vergi düzenlemelerinin kamuoyunda kabul görmesi mümkün değil. Kamu yönetiminde köklü sorunlar giderilmeden, ekonomik model anlayışı değişmeden, kamudaki kara delikler ortadan kaldırılmadan, sadece günü kurtarmaya yönelik vergi tedbirleriyle yol almak imkansızdır. Sadece vergi almak suretiyle enflasyonla mücadele edilmez." ifadelerini kullandı.