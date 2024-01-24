DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, iktidarın deprem konusunda uyarıları dikkate almadığını belirtti

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, iktidarın deprem konusunda uyarıları dikkate almadığını belirtti.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ta özellikle son 20 yıldır halkın dertlerine kulak asmayan bir yerel yönetim olduğunu savundu.

6 Şubat depremlerinin birinci yılının yaklaştığını anımsatan Karatutlu, iktidarın, deprem konusunda uyarıları dikkate almadığını söyledi.

İktidarın, depremde hayatını kaybedenlere mezar ziyaretleri gerçekleştirirken, deprem nedeniyle yaşanan sorunların çözüm önerilerini dinlemediğini vurgulayan Karatutlu, "Muhatap olmadığınız orta hasarlı bina mağdurları, rezerv alan ilan edilen bölge mağdurları her hafta partinizin, belediyenin önündeler. Bir kere bu mağdurlarla muhatap olup 'Ne yapabiliriz' diye konuştunuz mu yoksa 'Hakkınızı hukukta arayın' mı dediniz? Haklarını hukukta arayacaklarsa sizin siyasette işiniz ne?" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da AK Parti Kütahya Belediye Başkanı adayı Kamil Saraçoğlu hakkında bazı iddiaları dile getirdi. Kasap, Saraçoğlu'nun önceki belediye başkanlığı döneminde Kütahya Belediyesinde işe alınan bir milletvekilinin kızının, hiç işe gitmeden maaş aldığı iddiasının yargıya intikal ettiğini, Saraçoğlu'nun ceza aldığını kaydetti.

AK Parti'nin belediyeciliğini eleştiren Kasap, "Halkımız sandığa giderken bu durumu gözden geçirmelidir." diye konuştu.