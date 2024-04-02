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DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı'ndaki Sorunları Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı'ndaki Sorunları Gündeme Getirdi

DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı\'ndaki Sorunları Gündeme Getirdi

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı'nda yaşanan iniş kalkış sorunlarına dikkat çekerek, yetkililerin açıklama yapmadan insanları Gaziantep Havalimanı'na yönlendirdiğini belirtti. Karatutlu ayrıca, TOKİ konutları, orta hasarlı binalar, rezerv alan ilanı ve kamu personeli lojmanları gibi diğer sorunlara da değindi.

02.04.2024 14:59  Güncelleme: 15:11
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DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, " Kahramanmaraş Havalimanı'nda iniş kalkışta sorun yaşanıyor. Sorunun ne olduğu konusunda bir yetkili açıklama yapmadan insanlar 80-100 kilometre ötedeki Gaziantep Havalimanı'na gitmeye zorlanıyor." dedi.

Karatutlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş ve ilçelerinde seçimi kazanan tüm adayları kutlayan Karatutlu, seçim veya başka bir olayın, 6 Şubat depremlerinin oluşturduğu sorunları unutturmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Şehirde yapımı devam eden TOKİ konutlarına ilişkin sorunlar yaşandığını anlatan Karatutlu, "Ancak dokuzda biri, onda biri yapıldı. Yapılanların da altyapıları yetersiz, yolları ve okulları yok, ısınmaları kömürle. Konut yapımının hızlandırılması gerekiyor. TOKİ'nin kura çekimlerinde orta katların kuraya sokulmadığı, üst ve alt katların vatandaşlara verildiği de söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Orta hasarlı binaların durumunun netleştirilmesi gerektiğini dile getiren Karatutlu, öte yandan rezerv alan ilanına ilişkin de sorun yaşandığını söyledi.

DEVA Parti'li Karatutlu, kamu personeli lojmanlarına ilişkin problemlerin çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade ederek, "Bürokrasi geç işliyor. Ne hakim-savcı ne uzman hekim ne de üst düzey bürokrat şehirde kalmak istiyor." dedi.

Şehirde, deprem sırasında yaşanmayan ulaşım sorunlarının bugün görüldüğünü anlatan Karatutlu, "Kahramanmaraş Havalimanı'nda iniş kalkışta sorun yaşanıyor. Sorunun ne olduğu konusunda bir yetkili açıklama yapmadan insanlar 80-100 kilometre ötedeki Gaziantep Havalimanı'na gitmeye zorlanıyor. Öte yandan kara yollarında da sorun var. Karayolları Genel Müdürlüğünün bunlara el atmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı'ndaki Sorunları Gündeme Getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Havalimanı'ndaki Sorunları Gündeme Getirdi - Son Dakika
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