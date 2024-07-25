DEVA Partisi Milletvekilleri, Dışişleri Bakanı'nın Sunumuna Alınmamalarını Eleştirdi - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekilleri, Dışişleri Bakanı'nın Sunumuna Alınmamalarını Eleştirdi

DEVA Partisi'ne bağlı milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısına alınmamalarını eleştirdi. Milletvekilleri, basın toplantısı düzenleyerek yaşanan durumu kınadı ve milletin temsilcileri olarak haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

25.07.2024 17:35
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DEVA Parti'li milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sunum yaptığı TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısına alınmamalarını eleştirdi.

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Balıkesir Milletvekili Dalgın, bu sabah Dışişleri Bakanı Fidan'ın Dışişleri Komisyonunda yapacağı bilgilendirmeyi dinlemek üzere komisyon salonuna gittiklerini ama komisyon üyesi olmayan vekiller ile basın mensuplarının salondan çıkarılması yönünde bir kararın oylandığını anlattı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın İçtüzük'ün nadiren kullanılan bir maddesini gerekçe göstererek kendilerini dışarı davet ettiğini söyleyen Dalgın, şunları kaydetti:

"Biz de milletin vekili olduğumuzu, vatandaşın temsili itibariyle orada oturmaya devam edeceğimizi kendisine açıkça ifade ettik. 2-3 gündür TBMM'de olanlara bir bakın; kavga, itiş kakış, küfür kıyamet.. Dışarıdan bakan vatandaşların bu parlamentoya saygısı falan kalmaz. Burada millet adına ciddi bir müzakere yapılması, doğru kararlara varılması, eksiklerin tamamlanması, yanlışların düzeltilmesi mümkün olmaz. Çok despotik bir yapıyla, itiş kakışla Meclis çalıştırılmaya çalışılıyor. Bunun sonu iyiye gitmez. Ne yaparlarsa yapsınlar biz buna boyun eğmeyeceğiz. Milletin hakkını, hukukunu, iradesini, temsil mesuliyetini sonuna kadar devam ettireceğiz."

Mersin Milletvekili Ekmen de bugün yaşanan olayın parlamento geleneğinde istisnai bir durum olduğunu vurgulayarak, "Bugün yapılan hoyratlığın, bize karşı uygulanan nobranlığın ve bize karşı yapılan muamelenin TBMM tarihinde bir geleneğe, bir teamüle dönüşmemesi için itirazımızı daha yüksek sesle kayda geçirmek için buradayız." dedi.

Ekmen, komisyon toplantılarında üyesi olmayan vekillerin çıkarılması uygulamasının şimdiye kadar sadece 2004 ve 2022'de yaşandığını dile getirerek, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis üyelerinin onurunu koruması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş Milletvekili Karatutlu da karara tepki göstererek, DEVA Partisi milletvekilleri olarak milletin verdiği yetkiyi kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekilleri, Dışişleri Bakanı'nın Sunumuna Alınmamalarını Eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekilleri, Dışişleri Bakanı'nın Sunumuna Alınmamalarını Eleştirdi - Son Dakika
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