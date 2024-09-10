Esen'den Narin Güran'ın Ölümüne Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Esen'den Narin Güran'ın Ölümüne Yanıt

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı ve bakanlardan olayı aydınlatmalarını beklediğini ifade etti. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitim bütçesindeki düşüşe dikkat çeken Esen, ailelerin eğitim masraflarını karşılamada zorlandığını belirtti. Aynı zamanda, toplumda şiddet ve adalet konularına vurgu yaptı.

10.09.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "İlgili bakanların ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayı aydınlatacaklarına inanmak istiyorum." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 milyon öğrenci için yeni bir eğitim yılının başladığını dile getirdi.

Toplumun yarısından fazlasının, asgari ücret ve muadili ücretlerle geçinmek zorunda olduğunu belirten Esen, yeterli destek alamadıkları takdirde ailelerin eğitim masraflarını karşılamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Esen, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinden eğitim harcamalarına ayrılan payın 2002'de yüzde 17,18 iken 2023'te bu oranın yüzde 9,18'e gerilediğini söyledi.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayı hatırlatması üzerine Esen, "Ben inanıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten yüreğinin yandığına. Umarım, o yüreğinin yanmasıyla da her ne olursa olsun, karşısına kim gelirse gelsin kimseyi dinlemeyerek, ilgili bakanların ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayı aydınlatacaklarına inanmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esen, bu ülkedeki şiddeti, katliamı, acıyı durdurabilmek için hukukun, adaletin, demokrasinin kimseyi ayırt etmeden herkese işlemesi ve cezaların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Deva Partisi, Deva Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, Elif Esen, Politika, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Politika Esen'den Narin Güran'ın Ölümüne Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:41:03. #1.11#
SON DAKİKA: Esen'den Narin Güran'ın Ölümüne Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement