Esen'den Narin Güran'ın Ölümüne Yanıt

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin, "İlgili bakanların ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayı aydınlatacaklarına inanmak istiyorum." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 20 milyon öğrenci için yeni bir eğitim yılının başladığını dile getirdi.

Toplumun yarısından fazlasının, asgari ücret ve muadili ücretlerle geçinmek zorunda olduğunu belirten Esen, yeterli destek alamadıkları takdirde ailelerin eğitim masraflarını karşılamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Esen, Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinden eğitim harcamalarına ayrılan payın 2002'de yüzde 17,18 iken 2023'te bu oranın yüzde 9,18'e gerilediğini söyledi.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayı hatırlatması üzerine Esen, "Ben inanıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerçekten yüreğinin yandığına. Umarım, o yüreğinin yanmasıyla da her ne olursa olsun, karşısına kim gelirse gelsin kimseyi dinlemeyerek, ilgili bakanların ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayı aydınlatacaklarına inanmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esen, bu ülkedeki şiddeti, katliamı, acıyı durdurabilmek için hukukun, adaletin, demokrasinin kimseyi ayırt etmeden herkese işlemesi ve cezaların caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi.