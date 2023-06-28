Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

28.06.2023 08:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın 1. gününde ilk ziyaretini Alparslan Türkeş'in mezarına gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Ankara Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.

ÇİÇEK BIRAKTI

Devlet Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü. Ardından bayram programı için kabristan ayrılan Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

"YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANMALI"

Ziyaret sonrası basın mensuplarıyla konuşan Bahçeli, "Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlamışsa yerel seçimlerde de bu gerçekleşmelidir. Mademki Türkiye siyasi istikrara kavuşmuştur bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmelidir. Siyasi partiler kendilerini yerel seçimlere hazırlamalıdır. Olgun, karşılıklı saygı içinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalıdır." dedi.

Rusya'daki isyana da değinen MHP lideri, şunu söyledi: "Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu rulet Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Dünyada barışa sevgiye saygıya ihtiyaç vardır."

LİDERLERİN BAYRAM PROGRAMLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu. Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara'da ailesi ile olacak.

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Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika


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