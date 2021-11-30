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Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler - Son Dakika

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler

30.11.2021 12:11

Parti grubunda konuşan MHP lideri Bahçeli, "Sayın Bahçeli kayyum gibi iktidarın başında" diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a "Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk, kimlere hizmetkârlık yaptığını bilen biliyor" sözleriyle karşılık verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Bahçeli, kendisi için "Kayyum" yakıştırması yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ise deyim yerindeyse yerden yere vurdu.

İşte Bahçeli'nin Babacan'la ilgili sözleri; "Diyorlar ki, 'yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve güçler ayrımı düzelmeden Türkiye düzelmez.' Diyorlar ki, 'Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.' Diyorlar ki, 'Nobel ödüllü on iktisatçı gelse bile, Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez.' Diyorlar ki, 'Ülkede bayat ekmek, benzin kuyruğu var, sayıyla unu alıyoruz.' Diyorlar ki, 'Türkiye en zikzaklı ekonomi yönetimini ve en büyük iktisadi istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yaşıyor.'

"HIRSIZ İÇERİDE OLUNCA KAPI KİLİT TUTMAZ"

Yalan bunlarda, aldatma bunlarda, saptırma bunlarda, inkar ve iradesizlik bunlarda. Ve bunların alayı sahtekardır, alayı gerçeklere şaşı bakan, aydınlıktan korkan, karanlıktan nemalanan müfteriler korosudur. Elleri öpülesi Dedem Korkut bizlere şöyle nasihat etmiştir: 'Hırsız içeride olunca kapı kilit tutmaz oğul, halkın içinde bozgunculuk yapan haindir oğul.'

"DÜNE KADAR AK PARTİ'NİN SAFLARINDA OLAN ÇIKARCI"

Düne kadar AK Parti'nin saflarında yer alıp, uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı ve sayıyla un almaktan bahseden şaşkın zihniyet, bizim kayyum gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuzu ifade etmiş. Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk, kimlere hizmetkârlık yaptığını bilen biliyor, bilmeyen de yalnızca ilişki ağlarına ve efendilerine bakarak görüyor. Biz kayyum değiliz, Milliyetçi Hareket Partisi'yiz.

"BİR DEFA SATAN HER ZAMAN SATAR"

İradesi pazara çıkmış, geçmişinde pek çok karanlık nokta bulunan, Truva atı gibi ortalıkta dolaşan hiç kimsenin Türkiye'nin kuyusunu kazmasına da göz yummayacağız. Unutmayınız ki, bir defa satan her zaman satar, kendi arkadaşlarına ve partisine ihanet eden, fırsatını bulursa milletine ihanet etmekten de kaçınmaz.

"PARTİNE DOLDURDUĞUN CASUSLARI AÇIKLA"

Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Ancak evimizin camına iki de bir taş atanın da alnını karışlamak, haddini bildirmek ana vazifemizdir. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç, partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla."

BABACAN NE DEMİŞTİ?

İstanbul'da partisinin Sultangazi ilçe kongresinde konuşan DEVA Partisi Genel Bahçeli Ali Babacan, "Artık Erdoğan'ın çizgisini, kendisine oy veren vatandaşlarımız değil, küçük ortak belirliyor. Ne yapacak, ne talep edecek, nerede arıza çıkaracak diye herkes küçük ortağa bakıyor. Sayın Bahçeli, adeta bir kayyum gibi iktidarın başında. Yetkiyi milletten almadan, Erdoğan'dan alıp ülkeyi yönetme gayretinde" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler

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Son Dakika Politika Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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