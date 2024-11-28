Dijital Telif İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Politika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dijital telif konusu artık çok önemli hale geldi. Dijital teklif meselesinde hazırlıklar tamamlandı, bütçeden sonra Meclise getireceğiz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Disney Plus dijital platformu temsilcilerini dinledi. Dijital Mecralar Komisyonu Başkan Hüseyin Yayman, "Dijital telif konusu artık çok önemli hale geldi. Dijital teklif meselesinde hazırlıklar tamamlandı, bütçeden sonra Meclise getireceğiz. Bu konuda hem Kültür Bakanlığı, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de bütün paydaşlarla beraber dijital telifte artık sona gelindi. Buradaki emek sömürüsünün önüne geçmek, haberin telif olarak sayılması ve emeğin korunması bağlamında komisyonumuz önümüzdeki günlerde çalışmasını yürütecek" dedi.

Yayman, yapay zeka ile ilgili komisyonun kurulduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin çok acil bir yapay zeka kanununa, düzenlemesine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, genç nüfusun dijital platformlara yöneldiğini söyleyerek, "Borsaya yüzde 100 açık. TWA olarak adlandırıyoruz. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika kıtasından oluşuyor. Disney bu bölgede 90 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Bu bölgede 130'dan fazla ülkede 165'ten fazla kanalı var. Disney Plus'ta 185 tane var. Türkiye'de üç farklı iş kolumuz var; sinema, medya, tüketici ürünleri. Birçok farklı markamız var" ifadelerini kullandı.

Disney Plus Türkiye Başhukuk Müşaviri Bürke Şerbetçi Arabacı ise, RTÜK ve Ticaret Bakanlığı'nın dijital platformları denetlediğini belirterek, çocukların korunmasına yönelik önlemleri olduğunu ifade etti. Arabacı, "Aboneler tüketici. Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunmasına yönelik önlemler alıyor. Dijital yayınların kendine ait birtakım farklılıklar var. Akıllı işaretlerin belli saatleri var" şeklinde konuştu. - ANKARA