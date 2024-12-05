Dinç: Gazze'ye Acil Yardım Koridoru Açılmalı

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, " Gazze'de, soykırımın yaşandığı bölgelerde acil insani yardım koridoru açılmalı. Bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmeli." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin kuzeyinde sağlık krizinin yaşandığını söyledi. İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Dinç, sağlık çalışanlarının saldırılara rağmen pes etmediğini, insanlık onuru için mücadeleye devam ettiğini anlattı.

Gazze'nin kuzeyinde ilaç bulunamadığını ifade eden Dinç, bölgeye tıbbi malzeme ve ilacın ulaştırılamadığını söyledi. Dinç, "Gazze'de, soykırımın yaşandığı bölgelerde acil insani yardım koridoru açılmalı. Bölgeye ilaç ve tıbbi malzeme gönderilmeli. Sağlık çalışanları ivedilikle bölgeye gitmeli. Kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar bölgeden çıkarılarak tedavi edilmeli. Gazze'de ateşkesin sağlanması için İslam ülkeleri tüm gücünü kullanmalı." diye konuştu.

Dinç, "bazı üniversite hastanelerinde vatandaşlardan ameliyat için bıçak parası istendiğine" dair iddiaların kendilerine ulaştığını aktararak, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının bu iddiaları araştırmasını istedi.