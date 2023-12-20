Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran\'da siyasi istişarelerde bulunacak

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yılmaz, Tahran'da siyasi istişarelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında 20-21 Aralık tarihlerinde Tahran'da siyasi istişareler gerçekleştirileceği ifade edildi. Açıklamada, Türkiye ve İran arasında düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan siyasi istişarelerde, ikili ilişkilerin ele alınacağı ve başta Gazze'deki durum olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi. - ANKARA