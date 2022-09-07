Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası açılışına bisikletiyle gitti - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası açılışına bisikletiyle gitti

07.09.2022 21:21
Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası açılışına bisikletiyle gitti

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ofisinden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) binasında gerçekleştirilen 2022 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası açılışı toplantısına Helsinki adını verdiği bisikletiyle gitti.

DIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Dışişleri Bakanlığı'ndaki ofisinden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) binasında gerçekleştirilen 2022 yılı Avrupa Hareketlilik Haftası açılışı toplantısına Helsinki adını verdiği bisikletiyle gitti.

Tanıtım toplantısına TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou, AB Dönem Başkanı Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ile çeşitli bakanlıklar ve belediyelerden temsilciler katıldı.AB Dönem Başkanı Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'le birlikte pedal çeviren Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Bu seneki teması 'Daha iyi bağlantılar' olan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılmakta olan etkinlikler vasıtasıyla, sürdürülebilir ulaşıma dair iyi örneklerin çoğaltılmasını umuyoruz" dedi. Kentlerde artan bisiklet kullanımının altını çizen Kaymakcı, bisikletin de bir araç, bisikletlilerin de sürücü olduğunu ifade ederek, trafik kurallarına uymanın ve karşılıklı saygının, araç, yaya ve trafik güvenliği bakımından önemli olduğuna dikkat çekti.


YORUMLAR
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AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi liderler düzeyinde toplantıya davet edecek
Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Hareketlilik Haftası açılışına bisikletiyle gitti - Son Dakika

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