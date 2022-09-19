Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kayseri'de "İl İl AB Buluşmaları-9" programına katıldı Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bizim için Avrupa Birliği'ne üyelik bir kara sevda meselesi değil, bir özenti meselesi de değil, çıkarlarımızın ve egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir." dedi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl İl AB Buluşmaları-9" programına katılan Kaymakcı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında bilgilendirmede bulundu.

AB'ye tam üye olmak istediklerini belirten Kaymakcı, tarihi, coğrafyası, ekonomisi, sanatı, sporu ve ticaretiyle Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani biz Meksika veya İran olsaydık belki Avrupa Birliği bizi ilgilendirmeyebilirdi ama biz bir Avrupa ülkesiyiz. Siyasetiyle, ekonomisiyle, ticaretiyle, üniversitesiyle, akademisiyle Avrupa ülkesiyiz. Eğer Avrupa ülkesi olup Avrupa Birliği içerisinde olmazsanız ne olur? Diplomalarınızın denkliğinizi kimse tanımayabilir, ihraç edeceğiniz malın sertifikasını kimse tanımayabilir. Bizim için Avrupa Birliği'ne üyelik bir kara sevda meselesi değil, bir özenti meselesi de değil, çıkarlarımızın ve egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir. Onun için bu da bize tam üyelik dışında hiçbir formül vermiyor."

Vize serbestisi konusuna da değinen Kaymakcı, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üyelik için istenen son 6 kriterin yerine getirilmesi noktasına geldiklerinde, vize serbestisi konusunda ellerinin güçleneceğine değinen Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Bazı Batılı ülkelere vize elde etmekte vatandaşlarımızın zorlandığını görüyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımız da bir açıklama yaptı. Özellikle pandemi döneminde bu ülkelerin büyükelçilikleri, konsoloslukları personel sayısını ciddi şekilde azalttı. Pandemi döneminde vize başvuruları neredeyse yüzde 20 düzeyine düşmüştü, şimdi pandemi sonrası özellikle bu yaz birden bire 15-20 kat vize talebinde artış oldu. Bu da ciddi yığılmalara ve beklemelere neden oluyor. Biz bu sürecin hızlandırılması konusunda, Sayın Bakanımız dahil olmak üzere gerekli uyarıları yaptık. Sanıyorum birçok Ankara'daki Batılı büyükelçilik de bunu anlıyor ve bu beklentimizin haklı olduğunu söylüyor. Umarız önümüzdeki dönemde birtakım kolaylaştırmalarla bu süreci hızlandırabiliriz."

Program, çeşitli sunumların ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.