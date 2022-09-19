Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kayseri'de "İl İl AB Buluşmaları-9" programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kayseri'de "İl İl AB Buluşmaları-9" programına katıldı Açıklaması

19.09.2022 17:28

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bizim için Avrupa Birliği'ne üyelik bir kara sevda meselesi değil, bir özenti meselesi de değil, çıkarlarımızın ve egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Bizim için Avrupa Birliği'ne üyelik bir kara sevda meselesi değil, bir özenti meselesi de değil, çıkarlarımızın ve egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir." dedi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl İl AB Buluşmaları-9" programına katılan Kaymakcı, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında bilgilendirmede bulundu.

AB'ye tam üye olmak istediklerini belirten Kaymakcı, tarihi, coğrafyası, ekonomisi, sanatı, sporu ve ticaretiyle Türkiye'nin bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yani biz Meksika veya İran olsaydık belki Avrupa Birliği bizi ilgilendirmeyebilirdi ama biz bir Avrupa ülkesiyiz. Siyasetiyle, ekonomisiyle, ticaretiyle, üniversitesiyle, akademisiyle Avrupa ülkesiyiz. Eğer Avrupa ülkesi olup Avrupa Birliği içerisinde olmazsanız ne olur? Diplomalarınızın denkliğinizi kimse tanımayabilir, ihraç edeceğiniz malın sertifikasını kimse tanımayabilir. Bizim için Avrupa Birliği'ne üyelik bir kara sevda meselesi değil, bir özenti meselesi de değil, çıkarlarımızın ve egemenliğimizin en üst düzeyde korunması meselesidir. Onun için bu da bize tam üyelik dışında hiçbir formül vermiyor."

Vize serbestisi konusuna da değinen Kaymakcı, bu konuda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üyelik için istenen son 6 kriterin yerine getirilmesi noktasına geldiklerinde, vize serbestisi konusunda ellerinin güçleneceğine değinen Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Bazı Batılı ülkelere vize elde etmekte vatandaşlarımızın zorlandığını görüyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımız da bir açıklama yaptı. Özellikle pandemi döneminde bu ülkelerin büyükelçilikleri, konsoloslukları personel sayısını ciddi şekilde azalttı. Pandemi döneminde vize başvuruları neredeyse yüzde 20 düzeyine düşmüştü, şimdi pandemi sonrası özellikle bu yaz birden bire 15-20 kat vize talebinde artış oldu. Bu da ciddi yığılmalara ve beklemelere neden oluyor. Biz bu sürecin hızlandırılması konusunda, Sayın Bakanımız dahil olmak üzere gerekli uyarıları yaptık. Sanıyorum birçok Ankara'daki Batılı büyükelçilik de bunu anlıyor ve bu beklentimizin haklı olduğunu söylüyor. Umarız önümüzdeki dönemde birtakım kolaylaştırmalarla bu süreci hızlandırabiliriz."

Program, çeşitli sunumların ardından soru cevap bölümüyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, akademisyen ve öğrencilerle buluştu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, akademisyen ve öğrencilerle buluştu Borrell: AB, Ukrayna'ya 'askeri yardım' kararını ekim ayında alabilir Borrell: AB, Ukrayna'ya 'askeri yardım' kararını ekim ayında alabilir Erdoğan:  200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı Erdoğan:  200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı
Kaynak: AA

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Vize, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kayseri'de 'İl İl AB Buluşmaları-9' programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
11:32 Motosiklet kazası geçiren Acun Ilıcalı ameliyat olacak! Açıklama Hull City kulübünden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:04:30. #1.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Kayseri'de "İl İl AB Buluşmaları-9" programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement