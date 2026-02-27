Dışişleri Bakanı Fidan, AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dünyadaki değişimin Türkiye'ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek, sadece halkımız için değil, bölgemiz için bir istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Bakan Fidan, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kayseri Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin ülkenin son 100 yıldır elde ettiği en kıymetli husus olduğunu söyledi.

AK Parti'nin tarihsel yürüyüşünün sürmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki en az 100-150 yıl daha bu yürüyüşün kesintisiz devam etmesi lazım. Bunun için partinin kurumsallaşması, her bireyin daha azimli, daha bilinçli, daha üretken hale gelmesi parti çalışmalarında bizim için bir numaralı bir görev olmalı. Önümüzdeki seçimi değil, önümüzdeki 100 yılı düşünerek hareket etmeliyiz. Kadın ve gençlik kollarımız, bütün parti kademelerimiz, bize oy veren, oy vermeyen herkese teker teker tekrar ulaşıp önümüzdeki yüzyılın bu çizgiyle beraber hareket etmesini sağlayacak momentumu kestirmeden devam ettirmeyi sağlamamız lazım."

Fidan, dünyada yaşanan olağanüstü gelişmelerin büyük risklerle beraber büyük fırsatlar da getirdiğine dikkati çekti.

Bu risklere karşı durabilmek ve bu fırsatları yakalayabilmek için Türkiye'nin her zamankinden daha hazır, daha güçlü, daha birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini dile getiren Fidan, "Bunun için güçlü liderliğin devam etmesi, AK Parti ve kuşatıcı vizyonunun devam etmesi, milletimizin çalışkanlığının, vatanseverliğinin bir siyasi iradeye, siyasi iradenin de bölgede bir güce dönüşmesi gerekiyor. Bu da ancak partinin bu aşamalarda ortaya koyduğu çalışmaların bir araya gelmesiyle mümkün olur." diye konuştu.

Gerek sanayide gerek ekonomide başarılı olan ülkelerin uzun dönemli politika uygulayabilen ülkeler olduğunu vurgulayan Fidan, şöyle devam etti:

"Eğer uzun dönemli ve basiretli liderliğiniz yoksa, sık sık değişen liderlikleriniz varsa bu ülkelerde ne sanayi, ne ekonomi gelişiyor. Hep başka bir büyük bir ülkenin himayesine, korumasına muhtaç vaziyette hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız iktidara gelene, AK Parti memleket meselelerine sahip çıkana kadar sürekli çalkantılı yürüyüş içerisindeydik. Bir ileri, bir geri. Soğuk savaş döneminde NATO üzerinden bir otomatik pilota bağlanmışlığımız vardı. O zaman dünyanın şartları daha netti, belirgindi. Çok fazla gri alan yoktu, siyah, beyaz vardı, batı vardı. Doğu topluluğu vardı. Türkiye burada kendi müttefikleriyle beraber çok fazla endişe etmeden yoluna devam ediyordu."

Soğuk Savaş sonrası yeni bir düzen kurulduğunu, Türkiye'nin otomatik pilottan çıktığını, manuel pilota döndüğünü belirten Fidan, "Burada kaptanın iradesi, becerisi her zamankinden daha önemli hale geldi. Onun için Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ortaya koyduğu beraberlik bu ülke için bir rahmettir, bir berekettir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, dünyanın büyük bir değişimden geçtiğini, bu değişimin büyük riskleri beraberinde getirdiğini, Türkiye'nin buna hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin her zamankinden daha fazla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Sadece Türkiye için değil, bölge için de bunun geçerli olduğunu ifade eden Fidan, "Dünyadaki değişimin Türkiye'ye olan etkisini minimize etmek, fırsatlardan daha fazla istifade etmek, sadece halkımız için değil, bölgemiz için bir istikrar havzasını devam ettirmek istiyorsak bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. En büyük dış politika mesajım, dış güvenlik mesajım bu. En büyük milli güvenlik hususumuz Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin liderliğiyle ve vizyonuyla yolumuza devam etmemiz. Bu fevkalade önemli. Bütün hazırlıkları, bütün çalışmaları, bütün çabaları özellikle kadın kollarından istirham ediyorum, buna göre yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz ve bir strateji kültürümüz var"

Filistin meselesinde yapılan çalışmalar neticesinde şimdilik siyonistlerin sürdürdüğü soykırımı bir noktada durdurduklarını anlatan Fidan, şöyle konuştu:

"Savaş, alandan masaya taşınmış durumda. Masaya geçmesiyle bu iş bitmiş değil. Her zamankinden daha farklı bir şekil almış durumda. Bunun bilincinde olarak biz çalışmaya devam edeceğiz. Bizim 1000 yıllara dayanan bir devlet geleneğimiz ve bir strateji kültürümüz var. Bunu her zaman diri tutmak gerekiyor. Biz narkoz altında olduğumuz için bu 1000 yıllara dayalı kültür ve gelenek, stratejik duruş maalesef inkıtaya uğramış durumda. Ama bir millet uyanıyor mu uyanıyor. Uyanmakla kalmıyor, başkalarının uykusunu kaçırıyor. Uyuyan başka kardeşlerini de uyandırıyor."

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Türkiye'nin yaşadığı değişime ve güvenlik meselelerine değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da bir konuşma yaptı.

Öte yandan Bakan Fidan, salona gelirken "Kabe'de Hacılar" ilahisiyle karşılandı. Konuşması sık sık gençlerin sloganlarıyla bölünen Fidan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen yaşlı bir vatandaşla da kürsüde fotoğraf çektirdi.

Teşkilat üyeleriyle de fotoğraf çektiren Fidan, daha sonra Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki iftar programına katıldı.

Toplantı öncesi Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Fidan'a, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan tarafından isminin ve kentin plakasının yazdığı Kayserispor forması hediye edildi.