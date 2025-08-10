Dışişleri Bakanı Fidan, Aksaray'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Fidan, Aksaray'da iş insanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

10.08.2025 20:47
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her coğrafyada bir motor rolü oynayan, itici güç bir devletin olduğunu belirterek, "Bu da bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla bizim yerelde başlattığımız bu politik hamle dış politikaya yansırken sadece Türkiye'nin menfaatlerini ilerleten ve önceleyen değil, bölgenin geneline huzur ve istikrar getiren bir noktada olmamız gerekiyor." dedi.

Fidan, Aksaray'da bir otelde düzenlenen İş İnsanları ile Buluşma ve İstişare Toplantısı'nda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarının 22 yıldır süren ekonomik ve kalkınma politikalarının, Anadolu kentlerinin makus talihini nasıl yendiğinin bir örneği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, ilerlemeyi seven bir medeniyet olduğunu anlatan Fidan, "Aksaray şu anda iyi bir noktada. Gelişmiş sanayi, canlı bir müteşebbis kesimi, turizm, tarımı daha fazla çeşitlendirmeyi, büyük projeleri hedefleyen bir şehir. Bir iş adamı arkadaşımız buradaki iş gücünün kendisine yetmediğin, dışardan iş gücü getirmeyi planladığını söylüyor. Bu konuyu zaman zaman kabinede çalışma bakanımızla istişare ediyoruz. Sadece nitelikli iş gücünü getirebilen, ihtiyaç miktarı gelip, ihtiyaç miktarı kalabilen bir modele nasıl geçebiliriz onu görüşüyoruz. Çünkü iş gücü, sanayimizin kalkınması noktasında önemli bir hale geldi." diye konuştu.

"Bu da AK Parti iktidarının ortaya koyduğu sosyal politikaların bir sonucu"

Fidan, belli sektörlerde yoğun insan gücüne ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bunun yanında orta sınıfın yükseldiğini ve sayı olarak yaygınlaştığını aktaran Fidan, "Bu da AK Parti iktidarının ortaya koyduğu sosyal politikaların bir sonucu. Daha fazla kesimin orta sınıfa yükselmesi ve Türkiye'nin toplumuyla beraber ekonomik kalkınmasını, bir atılım içerisinde olmasını görüyoruz." dedi.

Türkiye'nin, bölgede ortaya koyduğu örnek dış politikanın arkasında yatan temel dinamiğin, Aksaray gibi Anadolu'daki illerin, halkın, sanayicinin ve işçinin bir arada olmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Savunma sanayi başta olmak üzere, bilim ve teknolojinin ne kadar ilerlediğini görüyorsunuz. Bütün bunları, dış politikada bir etkinliğe dönüştürmeye çalışıyoruz. Ne kadar güçlü sanayimiz, ticaretimiz varsa, ne kadar iyiysek, o kadar ilerlemeye çalışıyoruz. Türk dünyası, İslam dünyası, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz, NATO, Orta Doğu güvenlik şemsiyesi bütün bunların hepsini bir oyun ve ahenk içerisinde birleştirebilen, bunları yönetebilen, bu katmanları gözeten ve milletimizin bütün tarihsel yolculuğuna tekabül edecek bir yönetim anlayışı içerisindeyiz. Siyasal çizgimiz de bu şekilde."

"Bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, huzuru ve sakinliği sağlamak"

Bakan Fidan, dış politikada bu kadar aktif ve dinamik olurken bazı şeyler hedeflediklerini dile getirdi.

Birinci önceliğin bölgedeki çatışmaların bir an önce durması olduğuna dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"İster güç kullanımımızda, ister diğer milli güvenlik faaliyetlerimize baktığınızda, terörle mücadeleden diğer operasyonlara kadar bir numaralı hedefimiz bölgede istikrarı, huzuru ve sakinliği sağlamak. Bu noktada bölgemizde, devletimizin gölgesinden faydalanan çok sayıda halk var. Balkanlara, Orta Doğu'ya Kafkasya'ya bakın, Türkiye'den bekledikleri vardır, bu da normaldir. Her coğrafyada bir motor rolü oynayan, itici güç bir devlet vardır. Bu da bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Dolayısıyla bizim yerelde başlattığımız bu politik hamle dış politikaya yansırken sadece Türkiye'nin menfaatlerini ilerleten ve önceleyen değil, bölgenin geneline huzur ve istikrar getiren bir noktada olmamız gerekiyor."

Kaynak: AA

