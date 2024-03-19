Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu

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Dönemin MİT Başkanı olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu. Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında, "7 Şubat krizi aslında FETÖ'nün kendisini açığa çıkarttığı, niyetini belli ettiği bir şeydi. Devlet içerisinde başka bir paralel devlet kurmak gibi niyetleri vardı." dedi.

19.03.2024 00:14
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 7 Şubat 2012 tarihli MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu.

2012 yılında FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı "MİT kumpası"yla ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında ilk kez konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu

"7 ŞUBAT, FETÖ'NÜN KENDİSİNİ AÇIĞA ÇIKARTTIĞI BİR ŞEYDİ"

Bakan Fidan, "7 Şubat krizi aslında FETÖ'nün kendisini açığa çıkarttığı, niyetini belli ettiği bir şeydi. Bu FETÖ'cüler her yerde kendi adamlarını içeriye sokmak gibi bir niyetleri var. Devlet içerisinde başka bir paralel devlet kurmak gibi niyetleri vardı. 28 Aralık 2011'deki Milli Güvenlik Kurulu günü Efkan Ala, 'Bizim kontrollerde bulunmamız lazım' dedi. Kontrollerimiz sonucu dinleme cihazlarını bulduk. Cumhurbaşkanımız kendi kafasında ne zaman ilan edeceğini çok iyi biliyor. Biz bunu bulduk ve FETÖ'cüler de bunu öğrendi. Sonra Uludere olayı oldu ve bunu bizim üzerimize atmaya çalıştılar. Bunu ortaya çıkaran MİT'i hedefe koymaya çalıştılar. Cumhurbaşkanımız cuma namazı çıkışı bunlara cevap da verdi. Arkasından 7 Şubat kriziyle beni ifadeye çağırma olayı yaşandı. 2016'dan sonra FETÖ sistemden söküp atıldı. Cumhurbaşkanımızın duruşuyla bu belirli bir noktaya gidildi." dedi.

IRAK'TA TERÖRLE MÜCADELE

Irak'taki terörle mücadeleye değinen Fidan, "Bizim arzumuz Süleymaniye'deki arkadaşlarımızın yol yakınken hatalarından geri dönmesi, Türkiye'yle dostluklarını, tarihte olduğu gibi bugün de perçinlemeleri ve ortak geleceğe bizim beraber hareket etmemiz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu

Fidan, Erbil, Süleymaniye, Bağdat, Kerkük ve Musul'da "geleceği hep beraber" kuracaklarını, burada terör örgütlerine yer olmadığını belirterek, "Bunları artık bizim sistem dışına atmamız lazım. Bunlar kullanım ömrü tamamlanmış örgütler. Sözünü ettiğim şehirler, kültürler kadim kültürler ve daha önce bu türden tehditlerin üstesinden geldiler, inşallah bundan sonra da gelecekler." diye konuştu.

İLERİ TEDBİRLER GÜNDEMDE Mİ?

İleri tedbirlerin gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Fidan, şöyle yanıt verdi: "Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ne yapmamı bekliyorsunuz? Bu konuda açığız. Bu düşmanın senden istifade etmesinin yolunu engellemek benim görevim. Ben bunu yapacağım. Bunu yaparken de sana hile tuzak kurmuyorum, yüzüne söylüyorum. Bundan vazgeç, çünkü bu senin lehine değil, kimsenin lehine değil. Süleymaniye'deki halk Türkiye'nin dostu olan bir halk. Terör örgütüyle işi olabilecek bir halk değil."

Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu

Bakan Fidan, "Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliği ve onu oluşturan ekibin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için bir problem olmanın ötesinde artık ulusal bir güvenlik tehdidi olmuştur." dedi. Fidan, "Türkiye bölgesinde istikrarı hakim kılmak için elindeki tüm dış politika araçlarını koordineli bir şekilde kullanma konusunda kararlı." şeklinde konuştu.

FETÖ'NÜN İLK KALKIŞMASI: 7 ŞUBAT MİT KUMPASI

Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cüler, kumpası, Türkiye Cumhuriyeti'nin çözüm sürecinde yürüttüğü politikalardan dolayı, MİT'i, terör örgütü PKK ile ilişki içindeymiş gibi gösterme bahanesiyle 7 Şubat 2012'de, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı görevlilerini ifadeye çağırma ve haklarında yakalama kararı çıkarma şeklinde kurgulayarak gerçekleştirmek istedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu

MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yürütülen bir soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldığı bilgisinin paylaşıldığı haberler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir süre sonra, çoğunluğu FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan, bazıları firar eden veya tutuklanan dönemin özel yetkili başsavcı vekilleri ve savcıların, bir devlet kurumuna ve temsilcilerine karşı böyle bir girişimde bulunduğu netleşti. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönlendirmesiyle Hakan Fidan ve MİT görevlileri, soruşturmaya direnerek savcıların çağrılarına hiçbir zaman yanıt vermedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ\'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

Millî İstihbarat Teşkilatı, Hakan Fidan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Fidan, FETÖ'nün 7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika

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