Fidan CICA'da İsrail'e tepki gösterdi: Filistin'in hakları desteklenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan CICA'da İsrail'e tepki gösterdi: Filistin'in hakları desteklenmeli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fidan CICA\'da İsrail\'e tepki gösterdi: Filistin\'in hakları desteklenmeli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde konuştu. CICA'nın güçlendirilmesi için 4 öncelik sıralayan Fidan, İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerine tepki göstererek Filistin'in haklarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada barışa ve karşılıklı güvene yönelik taahhütlerin her bir üye için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, "CICA üyesi bir devlet olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken, bu taahhüdümüzü yerine getiremeyiz. Devam eden zulümlere ve ağır ihlallere karşı, diğer üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek için kararlı bir tutum sergilemeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirvede konuşma yaptı.

CICA'nın güçlendirilmesi için 4 önceliği sıraladı

Fidan, "Asya'nın yükselişiyle tanımlanan bir dönemde barış ve refahı güvence altına almak için daha güçlü bir CICA'ya ihtiyaç vardır. Türkiye olarak CICA'yı Asya'daki en kapsayıcı güvenlik forumu olarak güçlendirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda, ulaştırma bağlantılarını genişleterek ve enerji koridorlarını çeşitlendirerek ekonomik güvenliği artırmalı ve bağlantısallığı geliştirmeliyiz. Bu amaçla 4 önceliğin altını çizmek istiyorum. Birincisi, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'dur. Orta Koridor, Kuşak ve Yol Girişimi'nin etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır. Bu, yalnızca Asya ile Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştırmak açısından değil, aynı zamanda halklar arası temaslar için yeni köprüler kurmamıza yardımcı olması bakımından da önemlidir" ifadelerini kullandı. Fidan, "İkincisi, Kalkınma Yolu Projesi'dir. Bu proje, Irak ve Türkiye üzerinden Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak, aynı zamanda bölgede ve ötesinde istikrarı ve refahı destekleyecektir. Üçüncüsü, Asya'daki farklı bölgesel iş birliği mekanizmaları arasındaki sinerjinin artırılmasıdır. CICA, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), ASEAN ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, kıta genelindeki bağlantısallığı kesinlikle güçlendirecektir. Dördüncüsü, bağlantısallık dijital dünyayı da kapsamaktadır. CICA bünyesinde bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliğimizi derinleştirmeliyiz. Böylece yapay zeka ve diğer gelişmekte olan teknolojiler yalnızca Asya'da değil, tüm dünyada insanların yararına olacaktır. Yapay zeka, çatışmanın veya tekelleşmenin değil, kapsayıcı iş birliğinin temeli olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele çabalarına öncülük etmeyi sürdürmektedir"

Gelişmiş bağlantısallığın, Asya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyeceğini belirten Fidan, "Sürdürülebilir kalkınma, çevresel sorunlara yönelik adımlar atılmasını da gerektirmektedir. Türkiye, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele çabalarına öncülük etmeyi sürdürmektedir. Kasım ayında 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak ve konferansa başkanlık edeceğiz. Bu bağlamda söz konusu COP'un iklim adaletini, sürdürülebilir kalkınmayı ve insanı merkeze alan dönüşümü güçlendirmek için bir fırsat olmasını istiyoruz. İlgili tüm paydaşları yaklaşan liderler zirvesine üst düzey katılım sağlamaya çağırıyoruz. Günümüzde giderek artan krizler, uluslararası platformlarda belirsizliğe yol açmaktadır. Ortak sorunlarımıza kolektif çözümler bulmak her zamankinden daha acildir. Bu çok ihtiyaç duyulan çok taraflı eylemlerin önündeki en büyük engel ise uluslararası aktörler arasındaki güven eksikliğidir. Çözüm olarak önceliğimiz, bölgesel sahiplenme temelinde iş birliğini geliştirerek karşılıklı güveni artıracak bir diyalog kültürü oluşturmaktır. Diyaloğu etkili bir iş birliğine dönüştürme konusunda CICA'nın önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşmesini bu nedenle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'e tepki

Fidan, barışa ve karşılıklı güvene yönelik taahhütlerin her bir üye için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, "CICA üyesi bir devlet olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken, bu taahhüdümüzü yerine getiremeyiz. Devam eden zulümlere ve ağır ihlallere karşı, diğer üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek için kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı bir çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına dayanan bağımsız ve egemen bir Filistin devletini gerektirmektedir. CICA, farklı öncelikler arasında köprü kurmak ve karşılıklı anlayışı derinleştirmek için değerli bir platformdur. Bu zirve, kıtamız genelinde sürdürülebilir barışın ve artan refahın sağlanması için daha etkili bir CICA'ya giden yolu açıkça belirlemelidir. Bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaHakan FidanFilistinPolitikaİsrailSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş Dünyaca ünlü komedyenin tecavüz davası başladı: 5 bin kadınla yatmakla övünmüş
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:41:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Fidan CICA'da İsrail'e tepki gösterdi: Filistin'in hakları desteklenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei