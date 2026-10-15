Fidan CICA\'da İsrail\'e tepki gösterdi: Filistin\'in hakları desteklenmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CICA 7. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada barışa ve karşılıklı güvene yönelik taahhütlerin her bir üye için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, "CICA üyesi bir devlet olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken, bu taahhüdümüzü yerine getiremeyiz. Devam eden zulümlere ve ağır ihlallere karşı, diğer üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek için kararlı bir tutum sergilemeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldı. Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirvede konuşma yaptı.

CICA'nın güçlendirilmesi için 4 önceliği sıraladı

Fidan, "Asya'nın yükselişiyle tanımlanan bir dönemde barış ve refahı güvence altına almak için daha güçlü bir CICA'ya ihtiyaç vardır. Türkiye olarak CICA'yı Asya'daki en kapsayıcı güvenlik forumu olarak güçlendirmeye kararlıyız. Bu doğrultuda, ulaştırma bağlantılarını genişleterek ve enerji koridorlarını çeşitlendirerek ekonomik güvenliği artırmalı ve bağlantısallığı geliştirmeliyiz. Bu amaçla 4 önceliğin altını çizmek istiyorum. Birincisi, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'dur. Orta Koridor, Kuşak ve Yol Girişimi'nin etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır. Bu, yalnızca Asya ile Avrupa arasındaki ticareti kolaylaştırmak açısından değil, aynı zamanda halklar arası temaslar için yeni köprüler kurmamıza yardımcı olması bakımından da önemlidir" ifadelerini kullandı. Fidan, "İkincisi, Kalkınma Yolu Projesi'dir. Bu proje, Irak ve Türkiye üzerinden Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak, aynı zamanda bölgede ve ötesinde istikrarı ve refahı destekleyecektir. Üçüncüsü, Asya'daki farklı bölgesel iş birliği mekanizmaları arasındaki sinerjinin artırılmasıdır. CICA, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), ASEAN ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, kıta genelindeki bağlantısallığı kesinlikle güçlendirecektir. Dördüncüsü, bağlantısallık dijital dünyayı da kapsamaktadır. CICA bünyesinde bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliğimizi derinleştirmeliyiz. Böylece yapay zeka ve diğer gelişmekte olan teknolojiler yalnızca Asya'da değil, tüm dünyada insanların yararına olacaktır. Yapay zeka, çatışmanın veya tekelleşmenin değil, kapsayıcı iş birliğinin temeli olmalıdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele çabalarına öncülük etmeyi sürdürmektedir"

Gelişmiş bağlantısallığın, Asya genelinde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyeceğini belirten Fidan, "Sürdürülebilir kalkınma, çevresel sorunlara yönelik adımlar atılmasını da gerektirmektedir. Türkiye, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele çabalarına öncülük etmeyi sürdürmektedir. Kasım ayında 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak ve konferansa başkanlık edeceğiz. Bu bağlamda söz konusu COP'un iklim adaletini, sürdürülebilir kalkınmayı ve insanı merkeze alan dönüşümü güçlendirmek için bir fırsat olmasını istiyoruz. İlgili tüm paydaşları yaklaşan liderler zirvesine üst düzey katılım sağlamaya çağırıyoruz. Günümüzde giderek artan krizler, uluslararası platformlarda belirsizliğe yol açmaktadır. Ortak sorunlarımıza kolektif çözümler bulmak her zamankinden daha acildir. Bu çok ihtiyaç duyulan çok taraflı eylemlerin önündeki en büyük engel ise uluslararası aktörler arasındaki güven eksikliğidir. Çözüm olarak önceliğimiz, bölgesel sahiplenme temelinde iş birliğini geliştirerek karşılıklı güveni artıracak bir diyalog kültürü oluşturmaktır. Diyaloğu etkili bir iş birliğine dönüştürme konusunda CICA'nın önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. CICA'nın tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüşmesini bu nedenle destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'e tepki

Fidan, barışa ve karşılıklı güvene yönelik taahhütlerin her bir üye için geçerli olması gerektiğini vurgulayarak, "CICA üyesi bir devlet olan İsrail, sistematik baskı politikası izleyerek Filistin halkının temel haklarını ihlal ederken, bu taahhüdümüzü yerine getiremeyiz. Devam eden zulümlere ve ağır ihlallere karşı, diğer üyemiz Filistin'in haklarını desteklemek için kararlı bir tutum sergilemeliyiz. Kalıcı bir çözüm, başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına dayanan bağımsız ve egemen bir Filistin devletini gerektirmektedir. CICA, farklı öncelikler arasında köprü kurmak ve karşılıklı anlayışı derinleştirmek için değerli bir platformdur. Bu zirve, kıtamız genelinde sürdürülebilir barışın ve artan refahın sağlanması için daha etkili bir CICA'ya giden yolu açıkça belirlemelidir. Bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.