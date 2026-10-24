Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Bakanı Zeynula\'yı İstanbul\'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.