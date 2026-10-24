Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Bakanı Zeynula'yı İstanbul'da kabul etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Bakanı Zeynula'yı İstanbul'da kabul etti

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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Bakanı Zeynula\'yı İstanbul\'da kabul etti
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Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Bakanı Zeynula\'yı İstanbul\'da kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula, İstanbul'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, Zeynula'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı ve Türk Demokrat Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Hakan FidanMakedonyaPolitikaİstanbulDünyaSon Dakika

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