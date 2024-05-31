Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistan Bahtiyar Saidov ile görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Bahtiyar Saidov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Bahtiyar Saidov ile bugün (31 Mayıs) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkanlığında Ankara'da yapılacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi üçüncü toplantısının hazırlıkları ele alındığı belirtildi. - ANKARA