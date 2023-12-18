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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüşerek, Türkiye-AB ilişkileri ve Ortak Bildirim'in ele alınmaması konusunda endişelerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü
18.12.2023 - 10:18,
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; görüşmede, 12 Aralık 2023'te yapılan AB Genel İşler Konseyi Genişleme Sonuçları ile 14-15 Aralık 2023'te düzenlenen AB Zirvesi Sonuçları ele alındı. Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerine dair AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan Ortak Bildirim'in, öngörülenin aksine geçen hafta düzenlenen AB Zirvesi'nde ele alınmayıp, bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını belirtti.

Fidan ayrıca AB'nin Türkiye konusunda daha hakkaniyetli, daha sağduyulu bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi. Fidan, küresel sınamaların yoğunlaştığı günümüzde AB'nin stratejik bir bakış açısıyla hareket ederek, Türkiye ile ilişkileri ilerletmesi gerektiğine dikkati çekti. Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yatırım alanında iş birliğinin artırılması ve vize kolaylığı sağlanması gibi konularda Türkiye'nin AB'den en kısa zamanda somut adımlar atması beklediğini hatırlattı.

Kaynak: DHA
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