Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistin'in tanınması önemli bir gelişme - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistin'in tanınması önemli bir gelişme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in son günlerde bazı ülkeler tarafından devlet olarak tanınmasına ilişkin önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Fidan, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısını değerlendirerek, bölgede sert ve insanlık dışı faaliyetlerin sürekli olarak sürdüğünü ifade etti. ABD ve bazı batılı ülkelerin desteği olmasa soykırımın sürmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Fidan, uluslararası topluma maliyet üretecek bir durum olduğunu söyledi. Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Fidan, üç ülkenin resmen tanımasının ve bir ülkenin de tanıma yolunda olduğunun açıklanmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

28.05.2024 13:55
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in son günlerde bazı ülkeler tarafından devlet olarak tanınmasına ilişkin, "Üç ülkenin resmen tanıması, bir ülkenin de tanıma yolunda olması önemli bir gelişme" dedi.

Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, İsrail'in Refah'a yönelik son saldırısını değerlendirerek, bölgede en sert ve en insanlık dışı faaliyetlerin sürekli olarak sürdüğünü belirtti.

"ABD ve bazı batılı ülkelerin desteği olmasa soykırımın sürmesi mümkün değil"

İsrail tarafından yürütülen bu soykırımın hem insanlık vicdanında hem de uluslararası hukuk tarafından cezasız kalmayacağına yürekten inandıklarının altını çizen Fidan, "ABD ve bazı batılı ülkelerin kayıtsız şartsız desteği olmasa soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi. İsrail'in güvenliği ve savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değil. Bu, sebepleriyle beraber uluslararası topluma maliyet üretecektir. Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından öldürülmesi olayını değerlendiren Fidan, bu durumun bölgedeki yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu gösteren bir olay olduğunu kaydetti.

"Filistin'i üç ülkenin resmen tanıması, bir ülkenin de tanıma yolunda olması önemli bir gelişme"

Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik çalışmaların son sürat devam ettiğini bildiren Fidan, "Bu konuda sistemli bir çalışma sürdürmekteyiz. Uluslararası toplum geç ve ağır hareket etmektedir fakat şu ana kadar olmadığı şekliyle Filistin davasını destekleyen, Filistinlilerin devletleşme yolundaki çabalarını haklı gören bir atmosfer oluşmuş durumda. Biz bu atmosferin daha yapısal bir duruma evrilmesi için çalışıyoruz. Son olarak üç ülkenin resmen tanıdığını açıklaması, bir ülkenin de tanıma yolunda olduğunu söylemesi önemli bir gelişme. Bu konudaki çalışmalara devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, devam eden işgal şartlarının el verdiği sürece Filistin'in devlet olarak tanınmasının ve ona göre iş birliği yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ise, yaptığı konuşmada, Filistin'de gerçekleşen trajediyi anlatmak için bir kelime bulamadığını söyledi. Öte yandan Sophea, Türkiye'nin çabalarıyla iki devletli bir çözümün getirilmesini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistin'in tanınması önemli bir gelişme - Son Dakika

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