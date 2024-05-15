Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Telefon Görüşmesi Yaptı

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken ve Fidan'ın, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılmasını da sağlayacak acil bir ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldıkları aktarıldı.

Bakanların, bölgede kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanmasına yönelik devam eden çabaları da ele aldıkları aktarılan açıklamada, "Bakan Blinken, Orta Doğu'da çatışmaların tırmanmasından kaçınmanın ve Gazze'ye insani yardımların daha fazla ulaştırılmasını sağlamanın önemini vurguladı" denildi. - WASHINGTON