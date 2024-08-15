Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi

Politika

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Ankara'da, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Bakan Fidan ve Iraklı mevkidaşı Hüseyin'in eş başkanlığında, Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısı ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ve Iraklı mevkidaşlarının katılımıyla Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 4'üncü toplantısı yapılacak.