 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da temaslarına devam ederek Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Ardından Kırgızistan Meclis Başkanı ile görüşen Bakan Fidan, Tacikistan'a ziyaret için hazırlıklarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
09.01.2024 - 18:11,  Güncelleme: 18:11
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Bakan Fidan, daha sonra Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile görüştü.

Bakan Fidan'ın Kırgızistan'da temaslarının ardından Tacikistan Dışişleri Bakanı Sayın Sirojiddin Muhriddin'in davetine icabetle yarın Tacikistan'ı ziyaret edecek. - BİŞKEK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırgızistan, Tacikistan, Diplomasi, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika


19:16
İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58
Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49
Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55
Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var

Son Dakika
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
18:58 Rizespor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
18:49 Fatih Camisi'nde imam ve cami cemaatinden bir kişiyi bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:55 Adı rüşvet skandalına karışan Bilecik Belediye Başkanı istifa etti
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 19:48:00. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement